Ronaldo Tek Kareyle Olay Oldu! Garajındaki Servet Şaşırttı

Cristiano Ronaldo futbol sahalarındaki başarılarının yanı sıra lüks yaşam tarzıyla da sık sık gündeme geliyor. Bu kez konuşulan konu ise attığı goller ya da kırdığı rekorlar değil garajında bulunan birbirinden özel otomobiller oldu. Dünyaca ünlü yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla milyonlarca liralık araç koleksiyonunu takipçilerine gösterdi.

Ronaldo fotoğrafları paylaşırken sadece "My toys" yani "Oyuncaklarım" notunu ekledi. Kısa ama dikkat çeken bu paylaşım dakikalar içinde sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hayranları hem araçları tek tek incelemeye başladı hem koleksiyonun toplam değerini konuşmaya başladı.

Lüks Otomobiller Yine Gündem Oldu

Portekizli yıldızın otomobillere olan ilgisi aslında uzun zamandır biliniyor. Bugüne kadar dünyanın en özel ve en pahalı otomobillerinden birçok modeli koleksiyonuna ekleyen Ronaldo bu paylaşımıyla bir kez daha otomobil tutkusunu gözler önüne serdi.

Garajda yer alan araçların her biri tasarımı performansı ve fiyatıyla dikkat çekerken, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de bu koleksiyonun toplam değerinin ne kadar olduğu oldu. Kesin bir rakam açıklanmasa da takipçiler milyonlarca dolarlık bir koleksiyondan söz ediyor.

Hayranlarından Yorum Yağdı

Paylaşımın ardından Ronaldo'nun takipçileri yorumlarda adeta yarışa girdi. Kimi koleksiyondaki favori otomobilini seçerken kimi ise böylesine değerli araçları aynı garajda görmenin bile başlı başına etkileyici olduğunu dile getirdi. Fotoğraflar kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Cristiano Ronaldo uzun süredir birlikte olduğu Georgina Rodriguez ile gösterişli yaşam tarzıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Lüks evleri, tatilleri, özel jeti ve otomobil koleksiyonu zaman zaman sosyal medyada geniş yankı uyandırıyor. Son paylaşımı da bunun en yeni örneği oldu. Futbol dışındaki hayatıyla da ilgi odağı olmaya devam eden yıldız isim bu kez garajındaki otomobillerle adından söz ettirmeyi başardı.