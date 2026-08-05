Kibariye'den Olay Türkan Şoray Çıkışı! Herkes Bunu Konuşuyor

Kibariye İstanbul Festivali kapsamında düzenlenen Serdar Ortaç'a özel gecede sahne almadan önce gazetecilerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Her zamanki gibi neşeli tavırlarıyla dikkat çeken usta sanatçı hem yeni projelerinden hem hayatıyla ilgili planlardan bahsetti. Açıklamaları sırasında yaptığı esprili yorumlar da kısa sürede magazin gündemine taşındı.

Özellikle hayatının film olma ihtimaliyle ilgili söyledikleri hayranlarının ilgisini çekti. Uzun yıllardır müzik dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Kibariye böyle bir projeye sıcak baktığını ifade etti.

Serenay Sarıkaya İçin Yeşil Işık Yaktı

Kibariye hayatını anlatacak bir film çekilmesi halinde kendisini canlandırmasını istediği isimlerden de söz etti. Başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya'nın bu konuda istekli olduğunu söyleyen sanatçı Sarıkaya'nın kendisini çok sevdiğini belirtti.

Bununla da yetinmeyen Kibariye son dönemin sevilen oyuncularından Demet Özdemir ile telefonda görüştüğünü de anlattı. İkilinin ilerleyen dönemde birlikte düet yapabileceğini söyleyen sanatçı bu fikrin kendisini heyecanlandırdığını dile getirdi. Demet Özdemir'i çok beğendiğini söyleyen Kibariye ortak bir projeye sıcak baktığını da sözlerine ekledi.

Türkan Şoray Sözleri Gündem Oldu

Basın mensuplarının sorularını yanıtlarken sohbetin bir bölümünde Türkan Şoray'dan da bahseden Kibariye yine kendine özgü samimi üslubuyla konuştu. "Türkan Şoray gibi kadınım ayol." diyerek başlayan sözleri salondakileri gülümsetti.

Ardından usta oyuncuya sevgisini dile getiren Kibariye "Türkan abla ellerinden öpüyorum, sen benden büyüksün çünkü." ifadelerini kullandı. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken birçok kişi sanatçının doğal ve içten tavrını konuştu.

Hem yeni projeleri hem yaptığı esprili açıklamalarla dikkat çeken Kibariye, bir kez daha magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı. Özellikle hayatının filme uyarlanması ve olası düet planı şimdiden büyük merak uyandırmış durumda.