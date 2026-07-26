Tek Kare Ortalığı Karıştırdı! Hatice Şendil'e Yorum Yağdı

Hatice Şendil yine sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı. Bu kez gündeme gelen şey yeni bir dizi ya da proje değil Bodrum tatilinden paylaştığı fotoğraflardı. Yazın tadını deniz ve güneş eşliğinde çıkaran güzel oyuncu doğal olarak tatil karelerini takipçileriyle paylaşınca yorumlar da peş peşe geldi. Ama bu kez herkesin dikkatini çeken şey aynıydı: Fotoğraflardaki bacak boyu.

Bir Kare Sosyal Medyayı Karıştırdı

Hatice Şendil eşi Burak Sağyaşar ve yakın arkadaşlarıyla birlikte Bodrum Gündoğan'da tatil yapıyor. Paylaştığı fotoğraflarda son derece şık ve fit görünmesi beğeni toplarken bazı takipçiler bacaklarının normalden çok daha uzun göründüğünü fark etti. Bunun üzerine sosyal medyada birbirinden eğlenceli yorumlar yapılmaya başlandı.

Kimi kullanıcılar bunun tamamen kamera açısından kaynaklandığını söylerken kimileri de fotoğraflarda düzenleme yapıldığını öne sürdü. Özellikle "Shop'u azalt" ve "Maşallah boyu üç metre olmuş" gibi yorumlar kısa sürede en çok konuşulan paylaşımlar arasına girdi.

Sessizliğini Korudu

Fotoğraflar gündem olurken Hatice Şendil ise konuya dair herhangi bir açıklama yapmadı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından tatil keyfini paylaşmaya devam etti. Görünen o ki gelen yorumları büyütmek yerine yaz tatilinin tadını çıkarmayı tercih ediyor.

Sadece Oyunculuğuyla Değil Yetenekleriyle De Konuşuluyor

Aslında Hatice Şendil son aylarda sadece tatil kareleriyle değil farklı yönleriyle de adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz dönemde evinde piyano çaldığı anları paylaşmış o video da takipçilerinden büyük beğeni toplamıştı. Pek çok kişi oyunculuğunun yanı sıra sanata olan ilgisini ve müzik yeteneğini öven yorumlar yapmıştı.

Şimdi ise gündem tamamen Bodrum'dan gelen tatil kareleri. Kimileri fotoğrafları çok beğenirken kimileri de çekim açısı ve perspektif üzerinden espriler yapmayı tercih etti. Sonuçta birkaç tatil pozu bile sosyal medyada günlerce konuşulmaya yetti.