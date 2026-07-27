Rapçi Uzay Şarkı Sözleri Yüzünden Sahneden İndirildi: Çeşme'de Şok Gözaltı!

İzmir Çeşme'deki bir beach club'da sahneye çıkan rapçi Erol Can Güncü (Uzay) konser sırasında yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı. Operasyonun gerekçesi ise şarkı sözleri.

Çeşme'nin popüler mekanlarından birinde tatilciler müzik dinlerken hiç beklemedikleri bir olaya tanık oldu. Uzay sahne adıyla tanınan rapçi Erol Can Güncü şarkılarını söylediği sırada mekana Organize Suçlarla Mücadele ekipleri girdi. Emniyet güçleri, şarkıcıyı performansını tamamlayamadan doğrudan sahneden indirerek gözaltına aldı.

Mekandaki tatilcilerin gözü önünde yaşanan baskın sonrası ekipler Güncü'yü hızlıca polis aracına bindirdi. Güvenlik önlemleri eşliğinde mekandan çıkarılan şarkıcı ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Operasyonun Nedeni: Şarkı Sözleri

Baskının detayları da kısa sürede ortaya çıktı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre soruşturmanın merkezinde şarkıcının kaleme aldığı sözler var. İddiaya göre Güncü kırmızı bültenle aranan bazı firari isimler için özel şarkı sözleri yazdı.

Üstelik bu parçaları hem dijital mecralarda yayınladı hem de sahnede seslendirdi. Durumu suçu ve suçluyu övme kapsamında değerlendiren polis ekipleri savcılık talimatıyla doğrudan sahneye operasyon düzenledi. Sanatçının internetteki diğer paylaşımları ve geçmiş dijital yayınları da mercek altına alındı.

Emniyetteki Sorgusu Sürüyor

Gözaltına alınan Erol Can Güncü'nün polis merkezindeki ifade işlemleri devam ediyor. Emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından şarkıcının gün içinde adliyeye sevk edilmesi planlanıyor.

Adli makamlar söz konusu şarkı metinlerinin yasal boyutunu ve dijital mecralardaki dinlenme istatistiklerini dosyaya ekledi. Şarkıların erişime engellenip engellenmeyeceği ise mahkeme safhasında netleşecek. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.