Gülben Ergen, Elçin Sangu, Hayko Cepkin, Mahsun Kırmızıgül ve Uğur Dündar İfade Verecek!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü dosyası kapsamında vites yükseltti. Soruşturmayı yürüten savcılık birimi dosyadaki iddiaları aydınlatmak üzere kamuoyunun yakından tanıdığı figürlerin bilgisine başvurma kararı aldı. Alınan bu karar doğrudan adli süreçlere yansıdı.

Listede basın ve sanat dünyasından çok tanıdık isimler var. Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin resmi makamlarca adliyeye davet edildi. Savcılık adı geçen isimlerin tebligat süreçlerini vakit kaybetmeden başlattı.

Adliye Yolu Göründü

Soruşturma birimlerinden sızan bilgilere göre çağrı kağıtları muhataplara gönderilmeye başladı. Adı geçen 5 ismin önümüzdeki günlerde İstanbul Adalet Sarayı binasına giderek dosyadan sorumlu savcıya beyanda bulunması öngörülüyor. Sanat ve medya camiasında geniş yankı uyandıran bu gelişme, gözleri adliyeden gelecek haberlere çevirdi.

Peki süreç nasıl işleyecek? İfadelerin alınmasının ardından dosyadaki mevcut durum yeniden değerlendirilecek. Savcılık kaynakları yürütülen incelemenin son derece kapsamlı ilerlediğini bildiriyor. Şüpheli ya da bilgi sahibi sıfatıyla alınacak beyanlar soruşturmanın seyrinde doğrudan belirleyici bir rol oynayacak.

Dosyadaki Gizlilik Ve Yeni Adımlar

Adli birimler soruşturmanın gizliliğini korumak adına detay paylaşımlarından kaçınıyor. Buna karşın Ahbap soruşturması her geçen gün yeni halkalarla derinleşiyor. Dosyaya giren belgeler, dijital materyaller ve tanık anlatımları üzerinden incelemeler titizlikle devam ediyor.

Güvenlik güçlerinin adli makamlarla koordineli biçimde yürüttüğü işlemler aralıksız sürüyor. Çağrılan isimlerin adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmi bir bilgilendirme yapılması bekleniyor. Süreç içindeki adli adımlar yakından izleniyor.