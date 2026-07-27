Sefo Yalova'da Kendisini Tanımayan Pazarcıyla Sohbet Etti

Sefo Yalova'da kendisini tanımayan bir pazarcıyla sohbet etti. Ünlü ismin mütevazı ve esprili diyaloğu sosyal medyada ilgi gördü.

Sefo Yalova'da Kendisini Tanımayan Pazarcıyla Sohbet Etti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-07-2026 11:50

Yalova konserine giden rapçi Sefo yol kenarında satış yapan bir pazarcı kadınla sohbet etti. Kendisini tanıtmayan ünlü isim kadının "Sefo mu yakışıklı sen mi?" sorusuna aldığı yanıtla sosyal medyayı kırdı geçirdi.

Rap müziğin sevilen isimlerinden Sefo konser vermek üzere Yalova'ya giderken yol üstünde ilginç bir mola verdi. Yol kenarında tezgah açan bir pazarcıyı fark eden ünlü şarkıcı aracını durdurup esnafla sohbet etmeye başladı. O anları kaydeden Sefo'nun doğallığı gözlerden kaçmadı.

Yanındaki arkadaşının pazarcıdan alışveriş yapmasını diline dolayan şarkıcı "Ben konsere geç kalmışım bu kız burada hala alışveriş yapıyor" diyerek espriyi patlattı. Karşısındaki gencin halinden ve çevresindeki hareketlilikten şüphelenen pazarcı kadın ise doğrudan "Sen sanatçı mısın?" sorusunu yöneltti.

"Bizden Sanatçı mı Olur Tipe Bak!"

Pazarcının sorusu karşısında kendisini açık etmeyen Sefo mütevazı bir dille takılmaya devam etti. Kadına "Yok be abla ne sanatçısı... Bizden sanatçı mı olur tipe bak" yanıtını verdi. Şarkıcının bu cevabına karşılık veren pazarcı kadın ise "Niye yakışıklı çocuksun ne var?" diyerek jest yaptı.

Lafı uzatmadan diyaloğu daha da eğlenceli bir noktaya taşıyan Sefo bu kez kendisini tanımayan kadına sürpriz bir soru sordu. "Peki Sefo mu daha yakışıklı ben mi?" diyen ünlü rapçi hiç beklemediği bir yanıtla karşılaştı.

"Sen Daha Yakışıklısın"

Karşısındaki genci işaret eden pazarcı abla tercihini hiç tereddüt etmeden Sefo'nun kendisinden yana kullandı. "Sen daha yakışıklısın" cevabını alan ünlü şarkıcı kahkahayı basarak "Sefo işine baksın o zaman!" sözleriyle sohbeti bitirdi.

Kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılan video izleyenleri güldürdü. Ünlü rapçinin halktan biri gibi esnafla kurduğu bu samimi iletişim takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Sefo'nun Yalova yolundaki bu neşeli molası günün en çok paylaşılan videoları arasına girdi.

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