Şener Şen'in Efsane Oyunculuğunu Nasıl Pekiştirdiğini Duymuş muydunuz?

Şener Şen'in unutulmaz karakterlerinin ardında sahne deneyiminden fazlası var. Usta oyuncuyu Muş'un köylerinde geçen öğretmenlik yılları ve gözlemleri beslemiş.

Şener Şen'in Efsane Oyunculuğunu Nasıl Pekiştirdiğini Duymuş muydunuz?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-07-2026 11:36

Badi Ekrem'in telaşı, Maho Ağa'nın kurnazlığı, Şakir'in hoyratlığı, Baran'ın ağırbaşlılığı… Şener Şen'in canlandırdığı karakterlerin her biri başka bir dünyaya aitmiş gibi görünüyor. Usta sanatçının bu kadar farklı insanı inandırıcı biçimde ekrana taşımasında oyunculuk öncesi hayatının büyük payı var.

Şener Şen kamera karşısına geçmeden önce fabrikada çalışmış, işportacılık yapmış, taksi kullanmış. Bir dönem sınıfın karşısına geçip öğretmenlik bile yapmış.

 

Muş'ta Köy Öğretmenliği Yaptı

Şener Şen'in 1960'lı yılların ortasında Muş'un köylerinde iki yılı aşkın süre öğretmenlik yaptığı biliniyor. Bu dönemde çocuklara okuma yazma öğretti, tek odalı bir lojmanda yaşadı ve ihtiyaçlarını kendi başına karşıladı. Yıllar sonra bu dönemde öğretmenliği severek yaptığını, köyde yalnız kaldığı zamanlarda geleceğini düşünme fırsatı bulduğunu anlatmıştı.

Her ne kadar severek yapmış olsa da öğretmenlik onun için ömür boyu sürdüreceği bir meslek olmadı. İçinde taşıdığı tiyatro aşkı ağır basmıştı. Görevinden ayrılıp İstanbul'a döndü ve Şehir Tiyatroları'nın kapısını çaldı.

Öğretmenlik yıllarının kendisini zenginleştirdiğini defalarca söyledi. Köy hayatını, farklı insanları ve konuşma biçimlerini yakından tanıması daha sonra oynadığı karakterler için güçlü bir zemin hazırlamış.

 

Karakterlerini Hayatın İçinden Topladı

Şener Şen'in asıl oyunculuk okulu yaşadığı çevresiymiş. Zeytinburnu'ndaki gecekondularda farklı şehirlerden gelen insanlarla büyümüş. Fabrika işçilerini, seyyar satıcıları, minibüs şoförlerini ve küçük hesapların peşinde koşan mahalle sakinlerini gözlemlemiş.

Yıllar sonra Çiçek Abbas'taki Şakir için "O şoförü tanıyorum." diyecek çok insan tanımış, gözlem yapmış. Banker Bilo'daki tiplerin ve meşhur jilet satıcısı sahnesinin arkasında da geçmişte karşılaştığı insanlar varmış.

 

Tiyatroya Girebilmek İçin Ücretsiz Çalışmayı Teklif Etti

Konservatuvar eğitimi bulunmadığı için Şehir Tiyatroları'na ilk başvurusunda kabul edilmemiş. Kapıdan çıkmak üzereyken geri dönüp ücretsiz çalışıp çalışamayacağını sormuş. İşte bu ısrarı ona figüranlık yolunu açımış.

İlerleyen süreçte kısa süre içinde yeteneği görüldü ve sahnede daha büyük roller almaya başladı, sinemadaki geniş kitleli çıkışınıysa Hababam Sınıfı'ndaki Badi Ekrem karakteriyle yaptı.



Şener Şen'in oyunculuğunu tek bir eğitim ya da yöntem açıklamıyor. Köy sınıfındaki çocuklar, Zeytinburnu'nun renkli insanları, geçim uğruna yaptığı işler ve yıllarca süren dikkatli gözlem… Perdedeki o büyük oyunculuğun malzemesi hayatın içinden parça parça birikmiş.

 

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