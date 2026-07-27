Pınar Altuğ 18 Yıllık Evliliğin İpuçlarını Paylaştı!

Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturmuştu. Çift 2009 yılında kızları Su'yun dünyaya gelmesiyle aile hayatını güçlendirdi. Şimdilerde dijital platformlarda ortak videolar yayınlayan ikili uzun soluklu birlikteliklerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İlişkide bireysel alanların korunması gerektiğine değinen Altuğ eşlerin birbirine zaman tanımasının önemini belirtti. Kendi rutinlerinden örnek veren ünlü oyuncu seramik kursuna gittiğini ve tiyatro turnelerine katıldığını aktardı. Eşi Yağmur Atacan'ın da spor aktiviteleri ve iş fuarlarıyla kendi programını sürdürdüğünü ifade etti. İlişkide tıkanma yaşandığı anlarda derin nefes almanın olumlu sonuç verdiğini söyledi.

"Evliliğimizde Hiç Küs Uyumadık"

Toplumda evliliğe dair yanlış bir algı bulunduğunu savunan Altuğ doğru eş seçiminin önemine dikkat çekti. Doğru kişiyle hayatı paylaşmanın özgürlüğü kısıtlamadığını aksine yaşamı daha keyifli hale getirdiğini belirtti.

Eşiyle büyük tartışmalar yaşamadıklarını dile getiren Pınar Altuğ evliliklerinde hiç dargın uyumadıklarını vurguladı. Eşinin gergin ortamları sevmediğini belirten oyuncu tartışma ihtimali doğduğu anda Yağmur Atacan'ın ortamdan uzaklaşarak gerilimi tırmandırmadığını ifade etti.

Yaşlılık Evresi İçin Tek Soru

Evlilik kararı alırken temel bir kriterin gözetilmesi gerektiğini savunan Altuğ kişilerin "Yaşlandığımda da bu insanın yanımda olmasını istiyor muyum?" sorusunu kendisine sorması gerektiğini belirtti.

Kendi adına bu soruya net bir yanıt verdiğini aktaran Pınar Altuğ eşiyle ömür boyu bir arada olma isteğinin sürdüğünü kaydetti.