Pınar Deniz Setti Bitirdi: Nuri Bilge Ceylan'lı Paydos Paylaşımı

Nuri Bilge Ceylan''ın Yorgun Güneş filminin çekimleri bitti. Pınar Deniz usta yönetmenle set sonu pozunu paydos notuyla paylaştı.

Pınar Deniz Setti Bitirdi: Nuri Bilge Ceylan'lı Paydos Paylaşımı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-07-2026 12:39

Sinema dünyasının merakla beklediği Yorgun Güneş 'in çekimleri tamamlandı. Yönetmen koltuğunda Nuri Bilge Ceylan'ın oturduğu yapımın çekim süreci resmen sona erdi. Haziran ayı başında İstanbul'da başlayan çekimler Asos'taki set çalışmalarıyla son buldu.

Çekimlerin bittiğini duyuran isim ise Pınar Deniz oldu. Başarılı aktris, Nuri Bilge Ceylan'la çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Altına ise tek kelimelik şu notu düştü: "Paydos."

Etkileyici Bir Baba Kız Yüzleşmesi

Film izleyiciyi Ege kıyılarında geçen dramatik bir baba kız hesaplaşmasına götürüyor. Senaryonun merkezinde Ankara'da tek başına yaşayan Sabri karakterinin hikayesi yer alıyor. Kızının daveti üzerine sahil kasabasına giden yaşlı adam burada geçmişin kapılarını yeniden aralıyor.

Eserin kadrosunda oldukça güçlü isimler yer alıyor. Filmde Defne rolünü Pınar Deniz üstlenirken babası Sabri karakterine usta aktör Altan Erkekli hayat veriyor. Defne'nin eşini ise oyuncu Osman Sonant canlandırıyor.

Yıldızlarla Dolu Oyuncu Kadrosu

Kadrodaki isimler bununla da sınırlı kalmıyor. Yapımda Kerem Bürsin, Mahir İpek, Serkan Ercan ve Şebnem Hassanisoughi gibi tanınan oyuncular yer alıyor.

Çekimlrti tamamlanan Yorgun Güneş filminin kurgu sürecine geçildi. Yapımın önümüzdeki dönemde uluslararası film festivallerinde prömiyer yapması planlanıyor.

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