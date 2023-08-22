TCKN Sonu 0,2,4,6,8 olanlar 5.097 TL Hak Kazandı! Acilen İBAN'a Bakın

Bakanlıktan son dakika ödeme haberi verildi. Her ay vatandaşın dört gözle beklediği bakanlık tarafından TCKN son hanesine göre ödenen destekler hesaplara aktarılmaya başlandı. T.C. kimlik numarasının sonu 0,2,4,6,8 olanların hemen IBAN'ına bakması gerekliliği bakanlık tarafından açıklandı. Devlet ihtiyaç sahibi vatandaşa bir çok ödeme sunuyor. Bu destekler ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç bireylere ön ayak olup, onların hayatlarını bir nebze de olsun refaha ulaştırmak adına sağlanıyor.

Ağustos ayı sonuna gelinirken, hak sahibi bireyin hesaplarına aktarılmaya başlanan destek ödemesi ile alakalı son dakika gelişmeler mevcut. Devlet tarafından sunulan destekler ya düzenli olarak maaş gibi yatırılıyor ya da tek seferlik destek ödemeleri yapılıyor. Yaşlılara, bakıma muhtaç engelliye ve dul kadınlara yapılan destekler, düzenli ödemeler arasında yer alıyor. Bakıma muhtaç derecede engelli olan bireye sunulan destek ödemeleri her ayın 15'i ile 30'u arasında TCKN son hanesine göre hesaplara aktarılıyor.

Bakan Göktaş tarafından yapılan açıklama doğrultusunda zamlı olarak ödenecek olan evde bakım maaşı ödemeleri hesaplara aktarılmaya başladın. 2023 yılına girmeden 3336 TL olarak ödenen yıl başı zammı sonrasında 4336 tL'ye yükselen evde bakım maaşı ödemeleri, Temmuz zammı sonrasında 5097 TL'ye çıkmıştı. Hak sahiplerinin hesaplarına ödemelerin tanımlandığı ve ay sonuna kadar da devam edeceği bildirildi.

Bakan Göktaş Açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, hesaplara aktarılan ödemeler ile alakalı açıklama yaptı ve "Yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Bu kapsamda Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanan 568 bin tam bağımlı vatandaşın evinde bakım veren yakınlarına bu ay toplam 2.8 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.