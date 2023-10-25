TC kimlik numarası sonuna göre 33.000 TL ödeme başladı! Hemen IBAN’ı kontrol edin

18 yaş üstü vatandaşlara T.C kimlik numarasının son hanesine göre nakit destek ödemesi başladı. Ziraat Bankası tarafından yapılan duyuruya göre T.C kimlik no sonu 0,2,4,6 ve 8 olan vatandaşlara ödeme yapılacak. Ziraat Bankası bu ödemeli düşük faizli kredi desteği olarak veriyor. 36 ay vadeli düşük faizli kredi kampanyasından faydalanmak isteyenlerin Ziraat Bankası şubelerinden ya da dijital bankacılıklar aracılığıyla başvuru yapmaları gerekiyor. Sadece bireysel müşterilere tanımlanan Kredi kampanyasının şartları ve detaylar haberimizde…

Ziraat Bankası 33 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası başladı. TC kimlik numarası son hanesine göre verilecek olan kredi desteği için başvuru şartları ve detaylar da kamu Bankası tarafından açıklandı. Ziraat Bankası'na başvuru yapanlar 36 ay vadede 33.000 düşük faizli bireysel ihtiyaç kredisi kullanabilecek. Üstelik bu kampanya kapsamında 3 ay ödeme erteleme seçeneği de bulunuyor. Ziraat Bankası'nın düşük faizli kredi kampanyasına katılım şartları ve detaylar haberimizde…

ZİRAAT BANKASI'NDAN HIZLI VE KOLAY KREDİ DESTEĞİ

Ziraat Bankası tarafından 18 yaş üstü tüm vatandaşlara Hızlı ve kolay kredi desteği sunuluyor. Nakit paraya sıkışan ekonomik Bunalım içinde olan herkes başvuru koşuluyla Ziraat Bankası'ndan kredi desteği olabiliyor. Düşük faize ihtiyaç kredisi kampanyası yapan Ziraat Bankası belirle konuşuldular doğrultusunda nakit destek imkanı sağlıyor. 18 yaşından büyük olmak düzenli gelire sahip olmak ve kredi notu 1200 puan ve üstü olmak Ziraat Bankası'nın aradığı şartlar arasında yer alıyor.

Düşük faiz oranı ile yüksek limitli olarak verilecek olan Ziraat Bankası'nın yeni kredisi tüm Ziraat Bankası müşterileri için tanımlanıyor. Üstelik emekliler Ziraat Bankası'na maaşlarını taşıyarak Kredi kullanmaları halinde promosyon fırsatından da faydalanma şansına sahip oluyor.

ZİRAAT BANKASI HIZLI KREDİ BAŞVURUSU

Hızlı ve acil kredi kullanmak isteyenler Ziraat Bankası'na başvuru yaparak anında kredi desteği alabiliyor. Ziraat Bankası'nın hızını kredi başvurusu banka şubelerinden mobil bankacılıktan ve tüm dijital bankacılık hizmetleri aracılığıyla yapılabiliyor. Ziraat Bankası kredi başvurusunu yaptıktan sonra aynı gün içinde ödeme IBAN numaranıza tanımlanıyor. Yani IBAN’dan 33 bin TL'lik ödemeyi aynı gün için de kullanmak mümkün oluyor. Ziraat Bankası'nın yeni kampanyasına son başvuru tarihi 31 Ekim 2023 olarak açıklandı. Sadece Ziraat Bankası müşterilerine özel olarak sağlanan yeni Kredi paketinden faydalanmak istiyorsanız son başvuru tarihini kaçırmadan başvuru işlemlerinizi yapmayı ihmal etmeyin.