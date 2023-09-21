TBMM'ye Ulaştı! Asgari Ücret Zammına Refah Payı Kararı 17.008 TL Cebe Girecek

Yeni yılın yaklaşması ile birlikte asgari ücret zammı tekrardan gündeme çıkmaya başladı. Milyonlarca asgari ücretli çalışan asgari ücret zammı ile alakalı bekleyişini sürdürürken Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan 2024 yılı asgari ücret zammı konusunda detayları paylaştı. Son dakika yapılan açıklamaya göre asgari ücrete enflasyon rakamlarının üzerinde bir zam yapılması planlanırken artı olarak refah payının da ekleneceği bildirildi. Peki asgari ücrete artı olarak verilecek olan refah payı nedir? Refah Payı nasıl hesaplanmaktadır? Asgari ücret 2024 yılında ne kadar zam alacak? ve Asgari ücret ne kadar olacak? işte tüm Bu soruların merakla beklenen yanıtları

Asgari Ücret Zammı Netleşiyor

2022 yılı sonuna kadar 5500 TL olarak ödenen asgari ücret 2023 yılı ilk yarısında 8.506 TL olarak ödenmeye başlamıştı. Asgari ücrete 2 senedir Temmuz ayında enflasyon rakamlarına göre ek zam kararı alınmış Ve bu karar ile birlikte Yılın 2. yarısında 11.406 TL asgari ücret ödenmesini karar verildi.

Ocak 2024 yılında yapılacak olan asgari ücret enflasyon artı refah payı olarak ödeneceği açıklanmış bulunmakta. Asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon rakamlarının önemi büyük iken refah Payı da belirlemek için göz önünde bulundurulan bir unsur olarak bilinmektedir. Asgari ücretlinin gelir dağılımını yükseltmek ve yaşam kalitesine arttırmak amacıyla refah Payı ödemesi sayesinde enflasyon oranının üzerinde eklenen artı bir zam oranı olarak bilinmektedir. 6 aylık Ekonomik büyüme işsizlik ve gelir dağılımı gibi faktörler refah payının oranının belirlenmesinde faktör olarak bulunmaktadır.

ASGARİ ÜCRETLİYE REFAH PAYI HESAPLAMASI

Refah payının hesaplaması için birkaç formül bulunmaktadır. Refah payının hesaplanması asgari ücret ile enflasyon oranın çarpılmasına, asgari ücret çarpı refah Payı oranının toplanması ile ulaşılmaktadır. Geçtiğimiz günlerde açıklanan ovp verilerine göre %65 olarak tahmin edilen enflasyon oranı ek olarak %10 refah Payı oranının ekleneceği öngörülmektedir. Yani 11.402 TL olan asgari ücretlinin 2024 yılındaki refah payının 8606 TL olarak açıklanması olası durmaktadır. yani 2024 asgari ücreti = asgari ücret + refah Payı olarak hesaplandığında 11.402 TL + 8.606 TL =20.000.8 TL olarak bildirilmiştir.

Yukarıda bahsi geçen 20.000 TL sadece öngörülerden ibarettir ve kesin olarak açıklanmış bir veri değildir. Asgari ücret tespit Komisyonu Aralık ayında toplanarak bütün verileri göz önünde bulundurması Kaidesi ile yeni asgari ücreti Tespit edecektir. Hükümet tarafından da asgari ücretli çalışanın enflasyon oranlarının altında ezilmemesi için yeni adımlar atılacağı konuşuluyor.

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret zammı ile alakalı yaptığı açıklamasında enflasyon oranının üzerinde refah payının da ekleneceğini açıklamıştır. Ortaya atılan iddialarda asgari ücretle yapılacak olan zam oranının %50 civarında olması öngörülmektedir. Olası %50 zam durumunda ise Asgari ücretin 17.000 TL civarına ulaşması söz konusu olacaktır. Bilinen o ki asgari ücretlinin gelirinin artacağı ve enflasyon karşısında ezilmeyeceği standartlarının yükseleceği bilinirken ne kadar oranda zam yapılacağı ise ilerleyen günlerde ortaya çıkacak