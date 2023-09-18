TBMM'ye Son Dakika Ulaştı Kadınlara Hükümet Göz Kırptı Yarın Sabaha Ödeniyor

Devlet desteklerinin büyük çoğunluğu PTT üzerinden ödeniyor. Devlet hayat şartlarının zorlaştığı günümüzde bir çok yardım sağlıyor. Bu yardımlar karşılıksız ve geri ödemesiz olarak sunuluyor. Özellikle de refahı düşen kadınlara destek ödemesi devlet tarafından ayrıcalıklı olarak devam ederken, haneye giren maaş çocuk sayısı ya da dul ve yetimlik gibi şartlar aranıyor. Kadınlara 1100 TL destek ödemesi ile de alakalı başvurular devam ederken, esasında çok da bilinmeyen bu destek ödemeleri ile kadınlara senede 6.600 TL civarında temel ihtiyaç desteği sağlanıyor. Hayat şartlarının zorlaştığı günümüzde bu destek ödemeleri kadınların temel ihityaçlarını karşılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Dar gelirli olarak belirlenen hanelere birçok destek ödemesi yapılıyor. Kadınlara da belirli şartları taşımaları durumunda Aylık 1.100 TL ödeme sağlanırken e-devlet üzerinden başvuru yapılması sonrasında bakanlık tarafından onay aşamasına geçiliyor.

KADINLARA 1100 TL DESTEK

Ev hanımlarına ₺100 destek ödemesi 2 ayda bir sağlanmakta iken 12 ay boyunca 6 kere 1100 TL destek alınabiliyor. Destek ödemesinin amacı kadınların temel ihtiyaçlarını karşılaması olarak biliniyor. Kadınlara 1100 TL destek ödemesi için birkaç başvuru şartı bulunmakta.

KADINLARA DESTEK ÖDEMELERİ İÇİN İSTENEN ŞARTLAR

Düzenli ödemeler arasında yer alan 1100 TL destek ödemesi için belli başlı şartların başında hane gelirİ yer alıyor. Öte yandan kadının manevi durumuna da bakılırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından onay alınması durumunda bir sene içerisinde 6600 TL ödeme yapılıyor. Özellikle de yalnız yaşayan ve herhangi bir gelire sahip olmayan kadınların faydalanabileceği bu destek ödemesinin başvuruları e-devlet üzerinden tamamlanabildiği gibi kadının bağlı olduğu Sosyal ve Yardımlaşma vakıfları aracılığı ile de başvuru yapılabiliyor. Bakanlık tarafından incelemeye alınan başvurular adil bir değerlendirme süreci akabinde direkt ödenmeye hak kazanılıyor. Destek ödemesinden faydalanabilmek için hanedeki kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması gerekmektedir.

1100 tl kadın desteği başvurusu nereden yapılıyor

6600 TL kadınlara destek ödemesi başvurusu kaymakamlıklardan yapılacaksa başvuru yapacak olan bireyin kimlik kartı ile birlikte ikamet belgesi de aranıyor