Advert

TBMM’den Taşerona Kadro Müjdesi! 100 bin 4D'li listeye alındı...

Türkiye Büyük Millet Meclisi, taşeron işçilerin kadroya alınması başta olmak üzere bir dizi önemli düzenlemeyi gündemine aldı. 4D'li taşerona kadro için Meclis tarihi belli oldu! Belediye şirket işçileri, KİT, şoförler... 100 bin kişi listeye alındı!

TBMM’den Taşerona Kadro Müjdesi! 100 bin 4D'li listeye alındı...
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-10-2023 20:09

Taşeron İşçilerin Gözü TBMM'de. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), çalışma hayatına dair önemli değişiklikleri gündemine alarak vatandaşların hayat standartlarını iyileştirme adımı atıyor. Özellikle taşeron işçilerin kadroya alınmasına yönelik detaylar merak konusu oldu.

Taşerona Kadroda Son Durum

Daha önce 1 milyon taşerona kadro verilirken, teknik nedenlerle bu imkandan yararlanamayan 100 bin taşeron işçi de kadroya dahil edilmeyi umut ediyor. Özellikle KİT’lerdeki ve şoför pozisyonundaki taşeron işçiler, 2. torba yasa tasarısının Meclis'ten geçmesini bekliyor.

Beklenen Düzenlemeler

Emeklilere Refah Payı: Emeklilere yönelik maaş düzenlemeleri yapılacak. Refah payının ne kadar olacağına dair detaylar yakın zamanda netlik kazanacak.

Primlerde İndirim: Küçük esnaf ve çiftçilere prim kolaylığı sağlanacak. Gerekli prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200’e düşürülerek, bu kesim için emeklilik süreci hafifletilecek.

Ev Kadınlarına Destek: Emeklilik süreci, ev kadınlarının çocuk sayısına göre esnek hale getirilecek. Ev kadınlarının ödediği primlerde devlet, belli bir oranda destek sağlayacak.

Kaliteli ve Güvenceli İş Hayatı: Çalışma hayatı güvencesi artırılırken, işsizlik sigortası fonundan yararlanma koşulları kolaylaştırılacak.

Sosyal Güvence ve Yaşlı Bakımı: Yaşlılar için bakım sigortası hayata geçirilirken, esnek çalışma şartları oluşturulacak. Özellikle kadın mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartları da gözden geçirilerek iyileştirmeler yapılacak.

Meclis'ten Beklenen Kararlar

  • Emeklilik desteği ev kadınları için sağlanacak.

  • Memurlara ek gösterge imkanı sunulacak.

  • Küçük esnafa erken emeklilik fırsatı tanınacak.

  • Kiracıları koruyan yasa geliyor.

  • Emekli maaşında zam belirlenecek.

  • İşsizlik maaşına daha kolay erişim sağlanacak.

  • Emeklilikte çocuk sayısına göre esneklik getirilecek.

Benzer Haberler
MasterChef'te kim diskalifiye oldu? MasterChef Barış mı diskalifiye edildi? MasterChef'te kim diskalifiye oldu? MasterChef Barış mı diskalifiye edildi?
EXXEN Beşiktaş Lugano Canlı izle bedava Selçuk Sports Taraftarium24 canlı maç izle kaçak link EXXEN Beşiktaş Lugano Canlı izle bedava Selçuk Sports Taraftarium24 canlı maç izle kaçak link
Kilo vermek isteyenlerin düşmanı 3 meyve! Vücuttaki yağ oranını iki katına çıkarıyor Kilo vermek isteyenlerin düşmanı 3 meyve! Vücuttaki yağ oranını iki katına çıkarıyor
Önceden nohut ıslatma derdine son! Bu püf noktası sayesinde lokum gibi nohut pişirin Önceden nohut ıslatma derdine son! Bu püf noktası sayesinde lokum gibi nohut pişirin
295 Bin liraya sıfır araba yalanı patladı! O otomobil artık Çin'de bile satılmıyor 295 Bin liraya sıfır araba yalanı patladı! O otomobil artık Çin'de bile satılmıyor
Sadece 1 kaşık yiyenin saatlerce acıkmıyor! Metabolizmayı hızlandırıyor yağları cayır cayır yakıyor Sadece 1 kaşık yiyenin saatlerce acıkmıyor! Metabolizmayı hızlandırıyor yağları cayır cayır yakıyor
ÇOK OKUNANLAR
Cinsiyet değiştiren Çukur oyuncusunun yatak pozu şoke etti
  • 02-10-2023 14:02

Cinsiyet değiştiren Çukur oyuncusunun yatak pozu şoke etti

Zehra Güneş'i hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış!
  • 04-10-2023 11:36

Zehra Güneş'i hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış!

Dilan Polat
  • 04-10-2023 12:01

Dilan Polat "Tedavisi olan bir hastalık değil" diyerek açıkladı: “Dayanılamayacak ağrılarım var”

Hazal Kaya doğum gününü bu paylaşımla kutladı
  • 03-10-2023 10:41

Hazal Kaya doğum gününü bu paylaşımla kutladı

Biricik Suden'in kaslı fotoğrafını gören arkadaşı kocası Mazhar Alanson'u arayıp bakın ne demiş?
  • 02-10-2023 13:37

Biricik Suden'in kaslı fotoğrafını gören arkadaşı kocası Mazhar Alanson'u arayıp bakın ne demiş?