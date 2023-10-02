TBMM’den Taşerona Kadro Müjdesi! 100 bin 4D'li listeye alındı...

Taşeron İşçilerin Gözü TBMM'de. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), çalışma hayatına dair önemli değişiklikleri gündemine alarak vatandaşların hayat standartlarını iyileştirme adımı atıyor. Özellikle taşeron işçilerin kadroya alınmasına yönelik detaylar merak konusu oldu.

Taşerona Kadroda Son Durum

Daha önce 1 milyon taşerona kadro verilirken, teknik nedenlerle bu imkandan yararlanamayan 100 bin taşeron işçi de kadroya dahil edilmeyi umut ediyor. Özellikle KİT’lerdeki ve şoför pozisyonundaki taşeron işçiler, 2. torba yasa tasarısının Meclis'ten geçmesini bekliyor.

Beklenen Düzenlemeler

Emeklilere Refah Payı: Emeklilere yönelik maaş düzenlemeleri yapılacak. Refah payının ne kadar olacağına dair detaylar yakın zamanda netlik kazanacak.

Primlerde İndirim: Küçük esnaf ve çiftçilere prim kolaylığı sağlanacak. Gerekli prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200’e düşürülerek, bu kesim için emeklilik süreci hafifletilecek.

Ev Kadınlarına Destek: Emeklilik süreci, ev kadınlarının çocuk sayısına göre esnek hale getirilecek. Ev kadınlarının ödediği primlerde devlet, belli bir oranda destek sağlayacak.

Kaliteli ve Güvenceli İş Hayatı: Çalışma hayatı güvencesi artırılırken, işsizlik sigortası fonundan yararlanma koşulları kolaylaştırılacak.

Sosyal Güvence ve Yaşlı Bakımı: Yaşlılar için bakım sigortası hayata geçirilirken, esnek çalışma şartları oluşturulacak. Özellikle kadın mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartları da gözden geçirilerek iyileştirmeler yapılacak.

Meclis'ten Beklenen Kararlar