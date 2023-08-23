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TBMM'de Öğrenciye Nefes Aldıracak Yeni Ödeme Onayı! Ebeveynin Bayramı Şimdi Başlayacak

Okulların açılmasına ramak kala devlet yine öğrenciye yönelik ödemelerini sürdürüyor.

TBMM'de Öğrenciye Nefes Aldıracak Yeni Ödeme Onayı! Ebeveynin Bayramı Şimdi Başlayacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 23-08-2023 13:32

Okulların açılmasına sayılı günler ebeveynleri maddi telaş sarmış gibi görünüyor. Ek maddi destek yollarını araştıran ebeveynlerin karşısına burs ödemeleri çıkıyor. Özellikle de masrafların çok olduğu üniversite öğrencilerine yönelik KYK kurs ve burs ödemeleri yapılmakta iken devlette bu konuda öncülük ediyor. KYK olduğu gibi devletin diğer kurumları tarafından da ödeme desteği sunuluyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'de öğrencilere destek olmak amacıyla bir çok ödeme sunuyor. 8 ay boyunca toplamda 10.000 TL destek VGM tarafından veriliyor. Ancak devlet tarafından konulan br kurala göre ise KYK bursundan faydalanan öğrenci VGM bursundan faydalanamıyor. 

Devlet üniversite öğrencilerinin yanında olacak ödemeyi yapmaya başlıyor. Milyonlarca öğrenciyi takından ilgilendiren destek ödemesi, ihtiyaç sahibi tüm hanelere ödeniyor. Ön lisans ya da lisans fark etmeksizin ödenen 10,000 TL'ye varan ödeme ile alakalı geri ödeme durumu bulunmuyor ve karşılıksız olarak sunuluyor. Online olarak başvurularınızı tamamlayabileceğiniz VGM burs ödemeleri 8 ay boyunca yapılıyor. 

2022 2023 döneminde ortaöğrenimde yardım miktarı aylık 500 lira olarak 8 ay boyunca ödenirken, zorlaşan hayat şartları karşısında bu ödemelerde zamlı olarak ödeniyor. Bu sene 8 aylık VGM burs ödemesinin 1250 TL olması planlanıyor. Üniversite öğrencilerine 8 ay boyunca ödenen destekler ortaöğretim öğrencilerine 9 ay boyunca ödeniyor. Ödemeler ise Ekim ayında başlıyor. 

KYK Bursu Alamayan Faydalanıyor

Her sene karşılıksız olarak ödenen VGM burslarından KYK burs parası alan birey faydalanamıyor. Ancak öğrenim kredisi alan öğrencilerin bu burs ödemesinden faydalanması ise başvuru sonrasında olabiliyor. Başvurular ise  Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evrakların götürülmesi ile tamamlanabilmekteyken, internet üzerinden de tamamlanabiliyor. vgm.gov.tr üzerinden yapacağınız başvurular için ilk kayıt olma şartı bulunuyor.  ilk burs ödemesi Ekim ayından ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır.

VGM burs ödemeleri 2012 senesinden beri yapılabilmekte. Geçtiğimiz sene 500 TL olarak ödenen burs ödemeleri ile alakalı olarak zam yapılması planlanırken, henüz resmi bir açıklama yapılmasa da 1250 TL ödeme yapılacağı ön görülüyor. Lisans ve ön lisans öğrencilerine burs ücreti 1250 TL, yüksek lisans öğrencilerine 2500 TL, doktora öğrencilerine ise 3750 TL olarak ödeniyor.

 

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