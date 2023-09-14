TBMM Emekliye Yöneldi! 7.500-8000-10000 TL Maaş Alana %25 Zam+ Ek 7,500 TL-9.200 TL Ödeme

SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklileri Temmuz ayında yapılan yüzde 25'lik zam hüsranını atmak için kendine sunulan ek ödemelere yöneldi. Özellikle de emekli sunulan karşılıksız ödeme fırsatlarını değerlendirirken, en dikkat çeken ödemeler ise emekli promosyonu ödemeleri olarak biliniyor. Bankalar düzenledikleri kampanyalar ile birlikte yeni müşteri portföyü oluşturmak amacını gütmekte. Emekliler kendi refahını arttıracak olan bankalara gözünü çevirmiş gibi duruyor. Bu kapsamda bankalar da müşteri sayısını arttırmak için emekli promosyonu ödemelerinde ay ay güncelleme yoluna koyuluyor. Hal bu iken özellikle de Temmuz ayı sonrasında zam aralıkları değişen emekli için bankalar rekabete girmiş gibi duruyor. Yapılan zam sonrasında emekli vatandaş, bir üst ödemeye ulaşabilmiş ise yüksek promosyon ödemesi veren bankaları tercih ediyor.

Eylül ayının da girmesi ile birlikte emekliler kendilerine özel olarak sunulan kampanyaları Araştırmaya devam ediyor. Bankalar tarafından kendilerine sunulan özel avantajlar ile birlikte en fazla promosyon ödemesi yapan banka tercih sebebi oluyor. Bu sayede ise maaşlarına ek olarak 5 000 ile 8.000 TL arasında ek ödeme alabiliyor. Bankalar Eylül ayı için emekli maaşlarına göre ödemesini yaptıkları promosyon miktarlarını güncellemiş bulunuyor.

EYLÜL AYI EMEKLİ PROMOSYONLARI

Garanti Bankası emekli promosyon ödemeleri 4.500 TL ile 7.500 TL arasında değişkenlik gösterirken, kredi kartı alışverişlerinde 1000 TL'ye kadar Bonus kampanyası da devam ediyor.

DenizBank EYT emeklilerinin Maaş almaya başladığı dönemde ₺10.000'ye kadar emekli promosyonu ödemesi yapmaktaydı bİten kampanya sonrasında DenizBank emekli promosyonu 5000 TL'ye kadar ulaşmaktadır.

Akbank yeni müşteri olan emekliye ya da sözleşmesini yenilemek için başvuran emekliye özel 7.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi sunmakta. Öte yandan kredi kartı ile yapılan alışverişlere de 1500 TL'ye kadar ek ödeme sağlamakta.

ING Bank emekli promosyonu, yaz ayının başından beri en üst sıralarda olmaya devam ediyor. ING Bank emekli promosyonu 8500 TL'ye kadar ödenirken fatura talimatlarına ek 1500 TL'ye kadar varan ek ödeme sağlanıyor.

İş Bankası 30 Eylül 2023 tarihine kadar süre gelen kampanyasında 7500 TL'ye kadar promosyon ödemesi veriyor. Finansbank'ta yüksek promosyon ödemesi veren bankalar arasında yer alıyor. Finansbank emekli maaş aralığına göre 4800 TL ile 8000 TL arasında ödeme yaparken Diğer taraftan kredi kartıyla yapan alışverişlere Artı 1200 TL Ek ödeme sağlıyor

Kamu bankaları Emekli promosyonu ödemesinde 5.000 TL'ye kadar ek ödeme fırsatını sunuyor. Yeni müşteri kazanma konusunda yüksek promosyon ödemesi yapan bankalardan biri de Kuveyt Türk olarak biliniyor. Kuveyt Türk Bankası SGK ile sağladığı anlaşma kapsamında 8.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor