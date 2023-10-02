TBMM Emeklinin Sesini Duydu! En Düşük Emekli Maaşı 13.530 TL

Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri anbean emekliler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında emekliye yapılan yüzde 25 zam cepleri doldurmamış ve emekliden hükümete zam çağrısı yapılmıştı. Ovp açıklaması sonrasında 6 aylık enflasyon rakamlarının ortaya çıkması emekli maaş zammı verilerini de netleştirmeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda Hazine Bakanı Mehmet Şimşek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşı düzenlemesi için talimat verdiğini açıklamıştı. Bu emekliye ara zam düşüncesini oluştururken, mevcut zammın Ocak 2024'te yapılması planlanıyor. Peki 2024 Ocak'te en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? emekli maaşına ne kadar zam gelecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşları ile alakalı düzenlemeye gidileceği açıklaması emeklide ek zam yapılacağı görüşünü oluşturmuştu. Emekliye ek zam ne zaman gelecek? emekliye ek zam olacak mı? sorusunun yanıtına gözler çevrilmiş bulunmakta iken Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sonrasında Erdoğan kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevap emekliyi heyecanlandırdı. Erdoğan , "Fazla uzamaz. Yani en kısa zamanda. Uyguladığımız Orta Vadeli Programın başarıya ulaşmasıyla birlikte oluşacak refah artışında toplumun tüm kesimleri gibi tabii ki emeklilerimiz de payını alacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz da zam oranları ile alakalı son dakika açıklamalarda bulundu. 4A 4B ve 4C emekli maaşlarına ilişkin açıklama yapan Yılmaz enflasyon farkına artı olarak oransal artışın uygulanacağını belirtmişti. Kademeli artış yapılacağı açıklaması sonrasında ise düşük maaş alanları destekleyici mahiyette yaklaşım sergileneceği de açıklamıştı. Çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu açıklayan Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaş zammı ile alakalı Erdoğan'ın verdiği talimatlar doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü belirterek tamamlandığında Cumhurbaşkanımıza sunulacağını ve maaşların enflasyon karşısında ezilmeyeceğini belirtti.

Konu ile alakalı olarak Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün emeklilere yapılması planlanan ara zam ile alakalı değerlendirmelerde bulundu. Açlık sınırına göre emekli maaş zammı oranını açıklayan Ergün, en düşük emekli maaşının 13.530 lira olması gerektiğini belirtti. TBMM'nin yeni Yasama yılının açılması ile birlikte gözler emekli maaş zammına çevrilmiş iken Ergün, en düşük emekli maaşına yapılan zammın yetmediğini şu sözlerle açıkladı ve "Memurlara temmuz ayından geçerli olmak üzere 8 bin 77 lira seyyanen zam verilmişti. Ekim ayında yapılması beklenen düzenleme ile emekliye de memurlar gibi 8 bin 77 liralık seyyanen zam verilmeli. Ayrıca emeklinin taban aylığı olan 7 bin 500 lira yetersiz kaldı. En düşük emekli aylığı da hiç olmazsa asgari ücret seviyesine çıkarılmalı" dedi.

Yapılan çalışmalar sonrasında Ocak 2024'te en düşük emekli maaşına kallavi zam yapılacağı ve kademeli artış sonrasında en düşük emekli maaşının 13.530 TL'ye çıkacağı tahmin ediliyor