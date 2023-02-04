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Gecce Magazin Haberleri

Taze aşıklar Zeynep Bastık ve Efe Çelik ilk kez görüntülendi!

Zeynep Bastık'ın DJ Artz ismiyle tanınan müzisyen Efe Çelik'le yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.

Taze aşıklar Zeynep Bastık ve Efe Çelik ilk kez görüntülendi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-02-2023 12:51

Uzun süre aşk yaşadığı Tolga Akış’la 2021 yılında dünyaevine giren Zeynep Bastık, bir yıl olmadan boşanma kararı almıştı. Ayrılığın ardından adı birçok isimle anılan Bastık’ın yeni sevgilisi ortaya çıktı. 

Bastık, DJ Artz diye tanınan Efe Çelik’le görüntülendi. Çelik daha önce Farah Zeynep Abdullah’la yaşadığı aşkla da adından söz ettirmişti. 

Gecce yarısı arkadaş grubu ile mekandan çıkan aşıklar, kendilerine iletilen soruları cevaplamadı. Bastık, basın mensuplarının ısrarlı sorularına gülmekle yetindi.

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