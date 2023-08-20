Taylor Swift'in Hayatı Ders Oluyor

Dünyanın en çok konuşulan ve en çok tanınan ünlü isimlerinden olan Taylor Swift dünya çapında bir çok rekora imza atmıştır. Yaşadıkları ile bir dönem çok konuşulan ünlü isim Taylor Swift'in hayatı ABD'deki bir üniversitede psikoloji dersinde işlenecek.

Taylor Swift Son albümü Midnights ile dünya genelinde rekor üzerine rekor kırmış ve Grammy Ödüllü şarkıcılar arasında yerini almıştır. Turnelerine devam eden ünlü isim, Eras turnesi ile boy göstermekte. Turne boyunca binlerce hayranı ile buluşan Taylor Swift, şu sıralar hayatı ile de çok konuşuluyor.

ABD'deki Arizona Eyalet Üniversitesi'nde "Taylor Swift'in Psikolojisi - Sosyal Psikolojinin İleri Konuları" adlı ders olarak işlenecek. Doktora öğrencisi Alexandra Wormley'in şekillendirdiği bu derste ünlü sanatçının sosyal hayatı konu edinilecek iken ilişkilerini ve hayranlarını sosyal psikoloji altında tanıtacak. Ünlü oyuncunun hayatını sorgulamak düşüncesi olmadığını belirten Wormley, şarkıcının Arizona eyaletinin Glendale'deki konserinin kendisine ilham olduğunu söyledi.