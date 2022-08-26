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Gecce Magazin Haberleri

Maitre Gims, Dünya Kupası provasını Bodrum'da yaptı!

Dünyaca ünlü Fransız rapçi Maitre Gims önceki akşam Bodrum Gümbet'te bulun B1 Clup’ta sevenleriyle buluştu.

Maitre Gims, Dünya Kupası provasını Bodrum'da yaptı!
DÜNYA MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-08-2022 12:32

Tüm rezervasyonları günler öncesinden tükenen etkinlik için saatler öncesinden mekan kapısında beklemeye başlayan dünyaca ünlü yıldızın hayranları, bu bekleyişleri esnasında ''Maitre'' tezahüratları ile Bodrum'u inlettiler. Hazırlıkları günler önce başlayan kapalı gişe performans için son kez şanslarını denemek isteyen çok sayıda Maitre Gims hayranları ise tıka basa dolan mekan dolayısıyla büyük üzüntü yaşadılar.

Türkiye'de ilk kez sahne alan Türkçe " Merhaba " diyerek sahneye çıkan Gims, kendisini dinlemeye gelen yaklaşık 2.500 kişi ile birlikte sevilen şarkılarını hep bir ağızdan seslendirildi.

Kasım ayında düzenlenecek olan Katar'daki Dünya Kupası'nın müziğini de yapacak olan Gims  sahnesine Türkçe "Bu harika bir dünya kupası provası oldu. Türkiye'yi ve bu gecceyi asla unutmayacağım. En kısa sürede yeniden bir araya geleceğiz. Teşekkür ederim Bodrum" diyerek alkışlar eşliğinde sahnesini noktaladı.


 

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