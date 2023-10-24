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Rihanna sahnelere dönüyor! 40 milyon dolarlık anlaşmaya imza attı

Rihanna ve ABD'li rapçi ASAP Rocky, birkaç ay önce ikinci çocuklarını dünyaya getirdi. Barbadoslu ünlü şarkıcı, sahne performanslarına göz kamaştırıcı bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Rihanna, son olarak büyük bir anlaşma imzaladı.

Rihanna sahnelere dönüyor! 40 milyon dolarlık anlaşmaya imza attı
DÜNYA MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-10-2023 12:05

Rihanna, sahneye dönüş yapmak için 32 milyon sterlinlik (yaklaşık 40 milyon dolar) büyük bir anlaşma imzaladı. Mirror gazetesinin haberine göre, Barbadoslu şarkıcı Live Nation şirketiyle bu dev anlaşmayı gerçekleştirdi. Bu anlaşma kapsamında 2024 ve 2025 yıllarını içeren büyük bir dünya turuna çıkacak ve iki yeni albüm yayınlayacak.

35 yaşındaki şarkıcı, rap sanatçısı A$AP Rocky ile olan ilişkisinden 15 aylık RZA ve iki aylık Riot Rose adında iki oğlu bulunuyor. Rihanna, şimdiden dünya turnesi için yaratıcı ekibiyle çalışmalara başladı. Bir kaynak, Mirror gazetesine verdiği demeçte, "Bu anlaşma, dünya turunu kolaylaştırmak amacıyla yapıldı ve Rihanna, çocuklarını büyütürken yaratıcı ekibi sessizce Los Angeles'ta çalışıyor" dedi.