Jennifer Lawrence: Kendimi eşya gibi hissettim

"X-Men serisi", "Açlık Oyunları", "Umut Işığım" ve "Joy" gibi yapımlarda rol alan Jennifer Lawrence, "Causeway" ile beyazperdeye dönmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta sonu Londra Film Festivali'nde kariyerinin ilk dönemleri anlatan Lawrence, kariyerinin ilk yıllarında hızlı bir yükseliş yaşadığını ve kontrolünü kaybettiğini söyledi. Geçtiğimiz sene oğlunu kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşayan güzel oyuncu, 2013'te Bradley Cooper ile başrolleri paylaştığı "Umut Işığım"la (Silver Linings Playbook) "En İyi Kadın Oyuncu" Oscar'ını kazanmıştı. Jennifer Lawrence, o dönemle ilgili duygularını paylaştı.

"KENDİMİ EŞYA GİBİ HİSSETTİM"

Lawrence, "Sanırım kontrol hissini kaybettim. "Açlık Oyunları"nın gösterime girdiği ve Oscar kazandığım dönem arasında kendimi bir eşya gibi hissettim. Verdiğim her karar, büyük bir grubun kararıymış gibi geliyordu" ifadelerini kullandı.​​​​​​​

"KONTROLÜMÜ KAYBETMİŞTİM"

Jennifer Lawrence, "Şimdi dönüp baktığımda o yılları tam olarak anımsayamıyorum çünkü resmen kontrolümü kaybetmiştim" yorumunu yaptı.