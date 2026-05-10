Rihanna Çocuklarının Çizimlerini Ölümsüzleştirdi! Yeni Dövmesi Gündemde

Rihanna, çocuklarına olan sevgisini vücuduna kalıcı bir sanat eseri olarak taşıdı. Üç çocuk annesi ünlü yıldız çocuklarının yaptığı çizimleri dövme haline getirerek bacağına kazıttı. Ortaya çıkan yeni dövme kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sanatçının duygusal tercihi hayranları tarafından “en anlamlı dövmelerden biri” olarak yorumlandı.

Çocukların Çizimi Dövmeye Dönüştü

Rihanna’nın yeni dövmesi, çocuklarının yaptığı basit karalamaların birebir kopyasından oluşuyor. Ünlü şarkıcı bu özel tasarımı vücuduna kazıtarak çocuklarıyla arasındaki bağı sembolik bir şekilde ölümsüzleştirdi.

Dövmenin detayları dövme sanatçısı Keith McCurdy tarafından paylaşıldı. Sanatçı, Rihanna’nın çocuklarının çizimlerini büyük bir özenle dövme haline getirdiklerini ifade etti.

“Bebekleri Tarafından Tasarlandı”

Dövme sanatçısı McCurdy, sosyal medyada yaptığı paylaşımda dövmeyi “bebekleri tarafından tasarlanan özel bir eser” olarak nitelendirdi. Uzun yıllardır Rihanna ile çalışan McCurdy, bu çalışmanın kendisi için de çok özel olduğunu belirtti.

McCurdy, Rihanna ile olan uzun süreli dostluğuna da değinerek yıldız isme dövme yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi. Daha önce de Rihanna’nın vücudunun farklı bölgelerine birçok dövme yaptığı biliniyor.

Ailesine Dair Özel Bir Dokunuş

ASAP Rocky ile uzun süredir birlikte olan Rihanna’nın üç çocuğu var. RZA, Riot ve henüz küçük yaştaki Rocki isimli çocuklarının çizimlerinin dövmeye dönüştürülmesi sanatçının aile hayatına verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Hayranları, bu tercihi “duygusal ve çok kişisel” olarak değerlendirdi ve Rihanna’nın annelik yönüne vurgu yapan yorumlar yaptı.

Met Gala Sonrası Yeni Gündem

Rihanna en son Met Gala 2026 gecesinde ASAP Rocky ile birlikte kırmızı halıda boy göstermişti. Çiftin gala sonrası görüntüleri konuşulurken bu kez Rihanna’nın dövmesi magazin dünyasında öne çıktı.

Sanatçının hem sahne kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündeme gelmesi onu yine dünya magazininin en çok konuşulan isimlerinden biri haline getirdi.