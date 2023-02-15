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Madonna'dan Türkiye paylaşımı

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, Türkiye'ye yardım çağrısında bulundu ve Ahbap Derneği'ne bağış yapılmasını istedi..

Madonna'dan Türkiye paylaşımı
DÜNYA MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-02-2023 10:56

Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna, sosyal medya hesapları üzerinden Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle yardım çağrısı yaptı.

Instagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Madonna, şu ifadeleri kullandı:

"Herkes Sevgililer Günü’nde Aşktan bahsediyor!! Bu büyük depremde, büyük yıkım ve kayıp yaşayan Türkiye ve Suriye’ye tüm sevgimizi ve şifa enerjimizi gönderelim.

33.181 kişi öldü. Pek çok kişi orada evlerini ve işlerini kaybetti, sevdiklerinden bahsetmeye bile gerek yok. Tüm şehirler silindi. Kalp kırıyor! Bağış Yapmak İçin En İyi Yer – ahbap.org"

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