Ricky Martin'in sevgilisi Türk fenomenmiş!

Sina Osmanoğlu, San Francisco'da yaşayan ve her paylaşımında espri yapan bir kişilik olarak tanınıyor. Twitter üzerinde @sinaosm hesabıyla paylaşımlar yapan Osmanoğlu'nun son tweet'i, herkesi şaşırttı.

Sina Osmanoğlu, sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlarıyla bilinen bir isim. Son olarak, Osmanoğlu'nun paylaştığı tweet'te Ricky Martin ile ilgili iddialı bir açıklama yer aldı. Ünlü şarkıcı Martin'in, Osmanoğlu'na San Francisco'da bulunduğunu ve bir şeyler içmek isteyip istemediğini sorduğu bir mesaj paylaşıldı.

Martin'in mesajında, Osmanoğlu'nu almak için bir adres verdiği ve bu anları fotoğraflarla paylaştığı görülüyor. Osmanoğlu, bu paylaşımın magazin basınına düşmeden önce takipçileriyle paylaştığını belirtti.





