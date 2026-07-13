Taylor Swift ve Travis Kelce'den Olay Hamle! İlk Kez Görüldüler

Dünyanın en çok konuşulan çiftlerinden Taylor Swift ile Travis Kelce, düğünlerinden sonra ilk kez birlikte objektiflere takıldı. Uzun süre gözlerden uzak kalan ikili, bu kez yakın arkadaşlarının düğününde ortaya çıkınca sosyal medyada gündem olmayı başardı. Hayranları da doğal olarak çifti yeniden bir arada görünce paylaşımlara yorum yağdırdı.

Arkadaşlarının Düğününe Katıldılar

Taylor Swift ve Travis Kelce, NFL yıldızı JuJu Smith-Schuster ile Laura Kruk'un Kaliforniya'da düzenlenen düğününe birlikte katıldı. Dana Point'teki Ritz-Carlton Otel'de gerçekleşen açık hava organizasyonunda el ele yürüyen çift, oldukça rahat ve keyifli halleriyle dikkat çekti. Güneş gözlükleriyle sade bir giriş yapan ikili, düğün boyunca arkadaşlarıyla sohbet edip eğlenceli anlar yaşadı.

Alyanslar İlk Kez Ortaya Çıktı

Bu daveti özel yapan en önemli detay ise çiftin alyanslarını ilk kez kamuoyu önünde göstermesi oldu. Travis Kelce'nin altın alyansı kameralara yansırken, Taylor Swift'in de sol elindeki yüzük dikkatlerden kaçmadı. Kelce'nin gri takım elbisesi, Taylor'ın ise pembe çiçek desenli askısız elbisesi sosyal medyada en çok konuşulan detaylar arasına girdi. Şıklıkları kadar samimi tavırları da hayranlarından tam not aldı.

Düğün Detayları Yeniden Gündemde

Çiftin düğünü uzun süre gizli tutulmuş, detaylar ise günler sonra ortaya çıkmıştı. Ağustos 2025'te nişanlanan ikilinin yaklaşık 10 ay sonra evlendiği öğrenilmişti. En çok konuşulan ayrıntılardan biri ise nikahı ünlü komedyen Adam Sandler'ın kıyması olmuştu. Geleneksel düğün alışkanlıklarının dışına çıkan çift, sade ama oldukça özel bir tören tercih etmişti.

Balayının Ardından Rahat Bir Gece

Montana'daki Yellowstone Club'da kısa bir balayı yapan Taylor Swift ve Travis Kelce, bu düğünle birlikte evlilik sonrası ilk sosyal etkinliklerine katılmış oldu. Yakın arkadaşlarıyla bol bol sohbet eden, şampanya ve bira eşliğinde eğlenen çiftin neşeli halleri objektiflere yansıdı. Uzun süredir merak edilen ikilinin mutlu görüntüleri ise hayranlarını bir kez daha sevindirdi.