Icardi Ve China Suarez Aşkı Tam Gaz! Kalpli Paylaşım Gündem Oldu

Son günlerde Mauro Icardi ile China Suarez'in ayrıldığı yönündeki iddialar magazin gündemini epey hareketlendirmişti. Sosyal medyada yayılan söylentiler çiftin ilişkisinin bittiği yönündeydi. Ancak ikiliden gelen son paylaşım bu iddialara adeta tek kareyle cevap verdi.

Romantik pozlarını takipçileriyle paylaşan çift ilişkilerinin yolunda olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

Aşk Dolu Kareyle Mesaj Verdiler

Mauro Icardi ve China Suarez Instagram hesaplarından paylaştıkları yeni fotoğrafla dikkat çekti. Birlikte verdikleri samimi pozun yanına yalnızca kalp emojisi ekleyen ikili fazla söz söylemeden ayrılık söylentilerine cevap vermeyi tercih etti.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri de yorumlarda çiftin birlikte olmasına sevindiklerini dile getirirken birçok kişi ayrılık haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ayrılık İddiaları Kısa Sürede Yayılmıştı

Son günlerde bazı magazin sayfalarında Mauro Icardi ile China Suarez'in yollarını ayırdığı öne sürülmüştü. Çiftin bir süredir birlikte paylaşım yapmaması da bu iddiaların daha da büyümesine neden olmuştu.

Ancak gelen son fotoğraf söylentilerin doğru olmadığını ortaya koydu. İkilinin birlikte mutlu görüntü vermesi hayranlarını da rahatlattı.

İlişkilerini Göz Önünde Yaşamaya Devam Ediyorlar

Mauro Icardi Wanda Nara ile yaşadığı olaylı ayrılığın ardından China Suarez ile olan ilişkisini sosyal medya üzerinden duyurmuştu. O günden bu yana çift, birlikte çıktıkları tatilleri ve günlük hayatlarından kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Bu nedenle ilişkileriyle ilgili çıkan her haber de yakından takip ediliyor. Son romantik paylaşımın ardından sosyal medyada yapılan yorumların büyük bölümü ikilinin ilişkilerinin sorunsuz şekilde devam ettiği yönünde oldu.

Görünen o ki Mauro Icardi ve China Suarez haklarında çıkan ayrılık söylentilerine uzun açıklamalar yapmak yerine birlikte verdikleri mutlu karelerle cevap vermeyi tercih ediyor. Son paylaşımları da hem hayranlarını sevindirdi hem gündemdeki iddiaların yeniden tartışılmasına neden oldu.