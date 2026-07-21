Icardi Ve China Suarez Aşkı Tam Gaz! Kalpli Paylaşım Gündem Oldu

Mauro Icardi ve China Suarez haklarındaki ayrılık iddialarını romantik bir paylaşımla yalanladı. Kalp emojili kare kısa sürede gündem oldu.

Icardi Ve China Suarez Aşkı Tam Gaz! Kalpli Paylaşım Gündem Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-07-2026 22:00

Son günlerde Mauro Icardi ile China Suarez'in ayrıldığı yönündeki iddialar magazin gündemini epey hareketlendirmişti. Sosyal medyada yayılan söylentiler çiftin ilişkisinin bittiği yönündeydi. Ancak ikiliden gelen son paylaşım bu iddialara adeta tek kareyle cevap verdi.

Romantik pozlarını takipçileriyle paylaşan çift ilişkilerinin yolunda olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

Aşk Dolu Kareyle Mesaj Verdiler

Mauro Icardi ve China Suarez Instagram hesaplarından paylaştıkları yeni fotoğrafla dikkat çekti. Birlikte verdikleri samimi pozun yanına yalnızca kalp emojisi ekleyen ikili fazla söz söylemeden ayrılık söylentilerine cevap vermeyi tercih etti.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri de yorumlarda çiftin birlikte olmasına sevindiklerini dile getirirken birçok kişi ayrılık haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ayrılık İddiaları Kısa Sürede Yayılmıştı

Son günlerde bazı magazin sayfalarında Mauro Icardi ile China Suarez'in yollarını ayırdığı öne sürülmüştü. Çiftin bir süredir birlikte paylaşım yapmaması da bu iddiaların daha da büyümesine neden olmuştu.

Ancak gelen son fotoğraf söylentilerin doğru olmadığını ortaya koydu. İkilinin birlikte mutlu görüntü vermesi hayranlarını da rahatlattı.

İlişkilerini Göz Önünde Yaşamaya Devam Ediyorlar

Mauro Icardi Wanda Nara ile yaşadığı olaylı ayrılığın ardından China Suarez ile olan ilişkisini sosyal medya üzerinden duyurmuştu. O günden bu yana çift, birlikte çıktıkları tatilleri ve günlük hayatlarından kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Bu nedenle ilişkileriyle ilgili çıkan her haber de yakından takip ediliyor. Son romantik paylaşımın ardından sosyal medyada yapılan yorumların büyük bölümü ikilinin ilişkilerinin sorunsuz şekilde devam ettiği yönünde oldu.

Görünen o ki Mauro Icardi ve China Suarez haklarında çıkan ayrılık söylentilerine uzun açıklamalar yapmak yerine birlikte verdikleri mutlu karelerle cevap vermeyi tercih ediyor. Son paylaşımları da hem hayranlarını sevindirdi hem gündemdeki iddiaların yeniden tartışılmasına neden oldu.

Benzer Haberler
Manifest'in Tek Konser Ücreti Dudak Uçuklattı! Manifest'in Tek Konser Ücreti Dudak Uçuklattı!
Tayfun Duygulu ve Eşi'nin Değişimi Olay Oldu! Tayfun Duygulu ve Eşi'nin Değişimi Olay Oldu!
Kapıcılar Kralı'nın Zafer Bey'i Bilge Zobu Bakın Şimdi Nasıl Görünüyor! Kapıcılar Kralı'nın Zafer Bey'i Bilge Zobu Bakın Şimdi Nasıl Görünüyor!
Oğuzhan Uğur'un Gönderildiği Cezaevi Belli Oldu! Oğuzhan Uğur'un Gönderildiği Cezaevi Belli Oldu!
Reha Muhtar'ın Kızından Kahreden İtiraf! Reha Muhtar'ın Kızından Kahreden İtiraf! "Sesini Çok Özlüyorum"
60 Bin Kişinin Önünde Yaptı! Çelik'in O Hareketi Gündem Oldu 60 Bin Kişinin Önünde Yaptı! Çelik'in O Hareketi Gündem Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Türkbükü Sahillerinde Şükrü Özyıldız Rüzgarı: Sörf Tahtası Üstünde Hünerlerini Sergiledi!
  • 18-07-2026 14:21

Türkbükü Sahillerinde Şükrü Özyıldız Rüzgarı: Sörf Tahtası Üstünde Hünerlerini Sergiledi!

Kanal D'nin Sevilen Dizisi Daha 17 Yüksek Gerilimli Bölümüyle Ekranları Salladı!
  • 20-07-2026 13:45

Kanal D'nin Sevilen Dizisi Daha 17 Yüksek Gerilimli Bölümüyle Ekranları Salladı!

Gamze Erçel'den Eşi Caner Yıldırım'a Karnı Burnunda Stil Pozları!
  • 20-07-2026 10:15

Gamze Erçel'den Eşi Caner Yıldırım'a Karnı Burnunda Stil Pozları!

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Çiftinden Sezonun En Tatlı Mavi Yolculuğu!
  • 20-07-2026 09:04

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Çiftinden Sezonun En Tatlı Mavi Yolculuğu!

TRT 1'den Özlenen Aile Dizisi Geliyor! Evlilik Güzeldir Okuma Provasında Yıldızlar Geçidi!
  • 20-07-2026 12:40

TRT 1'den Özlenen Aile Dizisi Geliyor! Evlilik Güzeldir Okuma Provasında Yıldızlar Geçidi!