Tatil Cennetinde Ünlü Rüzgarı! Kameralar Bir An Olsun Durmadı

Didim’de düzenlenen etkinlikte bir araya gelen ünlü isimler deniz, güneş ve bol sohbetle dolu bir gün geçirdi.

Tatil Cennetinde Ünlü Rüzgarı! Kameralar Bir An Olsun Durmadı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-06-2026 22:18

Yaz sezonunun iyice hissedilmeye başladığı şu günlerde gözler tatil beldelerine çevrilmiş durumda. Hafta sonu hareketliliğinin en yoğun yaşandığı adreslerden biri de Didim oldu. Düzenlenen özel bir etkinlik için bir araya gelen birçok ünlü isim gün boyunca denizin, güneşin ve güzel havanın tadını çıkardı.

Plajda objektiflere yansıyan görüntüler kısa sürede dikkat çekerken, ortaya adeta mini bir magazin buluşması çıktı. Birbirinden tanınmış isimlerin aynı sahilde vakit geçirmesi sosyal medyada da konuşulan konular arasında yer aldı.

Deniz Güneş ve Uzun Sohbetler

Günün en keyifli anlarından biri oyuncular Cansu Tosun ve Hande Subaşı arasında yaşandı. İkili sıcak havaya dayanamayınca kendilerini serin sulara bıraktı.

Deniz keyfinin ardından sahile dönen iki isim bu kez Pelin Karahan ile bir araya geldi. Üçlü uzun süre sohbet ederken oldukça neşeli görüntüler verdi. Plajın farklı noktalarında bir araya gelen ünlü isimler gün boyunca bol bol vakit geçirdi.

Aybüke Pusat’ın Tatil Tercihi Dikkat Çekti

Kalabalıktan biraz uzak kalmayı tercih eden isimlerden biri ise Aybüke Pusat oldu. Önce denize girerek serinleyen oyuncu daha sonra sahilde sakin bir köşeye geçip kitap okudu.

Tatilini daha huzurlu ve dingin geçirmeyi tercih ettiği görülen Pusat’ın bu hali birçok kişinin ilgisini çekti. Kalabalık etkinliğin içinde bile kendine ait sakin bir alan oluşturması dikkatlerden kaçmadı.

Denizden Çıkmayanlar da Vardı

Günün büyük bölümünü suda geçiren isimler arasında Yiğit Kirazcı ve Serkan Altunorak da yer aldı. İkili sık sık denize girip yüzerek sıcak havanın etkisini azaltmaya çalıştı.

Öte yandan şarkıcı Keremcem de serinlemek için denizi tercih eden isimler arasındaydı.

Herkes Kendi Tatil Modunu Yaşadı

Etkinlikte bulunan Begüm Akkaya serin suların tadını çıkarırken Mihre Mutlu gün boyunca bol bol fotoğraf çektirdi. Pelin Karahan ise denize girmek yerine güneşlenmeyi tercih etti.

Kısacası Didim’deki bu buluşmada herkes kendi tatil tarzını ortaya koydu. Kimisi denizde vakit geçirdi kimisi sohbet etti, kimisi kitap okudu. Ortaya çıkan görüntüler ise yaz sezonunun en renkli magazin karelerinden biri olarak hafızalara kazındı.

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