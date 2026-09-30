Taşacak Bu Deniz'in Yeni Sezon Tanıtımına İzleyici İsyanı: "Aylarca Bunu mu Bekledik?"

Taşacak Bu Deniz 32. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Emriye Hala'nın sahneleri dikkat çekerken, izleyicilerden "Eski tadı vermeyecek gibi" sitemleri geldi.

Taşacak Bu Deniz'in Yeni Sezon Tanıtımına İzleyici İsyanı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-09-2026 17:22

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni ve her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz nefes kesen birinci sezonunun ardından uzun süredir beklenen ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Cuma akşamı 32. bölümüyle ekran macerasına kaldığı yerden devam edecek olan yapımın merakla beklenen 2. fragmanı yayınlandı. Ancak yayınlanan son tanıtım izleyiciler arasında beklenen coşkuyu yaratmak bir yana dursun sosyal medyada adeta sitem yağmuruna tutuldu.

Emriye Hala'nın Dağı Patlattığı Sahne Gündem Oldu

Sezon finalinde sevdikleri arasında imkânsız bir seçimle baş başa kalan Adil'in (Ulaş Tuna Astepe) vereceği kararlar merakla beklenirken yeni sezon fragmanına kadroya katılan usta oyuncu Ayla Baki Yücesoy'un hayat verdiği Emriye Hala damga vurdu. Adil'in hem halası hem de süt annesi olan Karadeniz’in sert kadını Emriye'nin gözünü karartıp dağı havaya uçurduğu o aksiyon dolu sahneler sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Ancak fragmanda başrollerden çok yeni karakterlere ve yan detaylara yer verilmesi, uzun süredir yeni sezonu bekleyen sadık izleyici kitlesinin tepkisini çekti.

Sosyal Medyada Sitem Dolu Yorumlar

Fragmanın yayınlanmasının ardından binlerce izleyici sosyal medya platformlarında eleştirilerini dile getirdi. Özellikle ana karakterlerin arka planda kaldığı yönündeki eleştiriler dikkat çekerken fragmana yapılan bazı yorumlar şu şekilde sıralandı:

"Nene'nin fragmanda başrollerden daha çok sahnesi var."

"Eski tadı vermeyecek gibi hissettiriyor."

"Fragmandaki keçiler başrollerden fazla sahne almış, aylarca bunu mu bekledik?"

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman'ın paylaştığı; yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu ve senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'in kaleme aldığı dizinin yeni sezonu tüm bu tartışmalar eşliğinde ekrana gelecek. Hayranlar fragmana tepki gösterse de, tüm soru işaretleri 2 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de TRT 1'de yayınlanacak 32. bölümde yanıt bulacak.

Benzer Haberler
Melis Sezen’in Test Sonucu Belli Oldu! İşte Adli Tıp Raporu Melis Sezen’in Test Sonucu Belli Oldu! İşte Adli Tıp Raporu
Berkay Şahin’in Kızı Mihre’nin 40’ı Çıktı! Her Detay Dikkat Çekti Berkay Şahin’in Kızı Mihre’nin 40’ı Çıktı! Her Detay Dikkat Çekti
Prenses Diana’nın Ölüm Sabahı! Kral Charles İçin Şok İddia Prenses Diana’nın Ölüm Sabahı! Kral Charles İçin Şok İddia
Seda Sayan’dan Çağlar Ökten’e Romantik Mesaj! “Sevgilim” Seda Sayan’dan Çağlar Ökten’e Romantik Mesaj! “Sevgilim”
Elif Buse Doğan’dan Çanta Çıkışı! “Sıraya Girmem” Elif Buse Doğan’dan Çanta Çıkışı! “Sıraya Girmem”
Bruce Willis’in Son Hali Ortaya Çıktı! Kızı Paylaştı Bruce Willis’in Son Hali Ortaya Çıktı! Kızı Paylaştı
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Göktaş Davasında Karar Çıktı: Ünlü Komedyen Tahliye Edildi
  • 28-09-2026 18:01

Deniz Göktaş Davasında Karar Çıktı: Ünlü Komedyen Tahliye Edildi

Yağmur Altında Yangın Yeri Korosu: Elif Buse Doğan Çorum'u Salladı!
  • 29-09-2026 09:56

Yağmur Altında Yangın Yeri Korosu: Elif Buse Doğan Çorum'u Salladı!

Buse Terim'den Kızı Nil'in Sağlık Durumuna Dair Endişelendiren Açıklama
  • 30-09-2026 14:38

Buse Terim'den Kızı Nil'in Sağlık Durumuna Dair Endişelendiren Açıklama

Ece İrtem'in Annesi Nuriye İrtem Aylar Sonra Konuştu:
  • 28-09-2026 12:08

Ece İrtem'in Annesi Nuriye İrtem Aylar Sonra Konuştu: "Kuzum Buz Gibiydi!"

Zeki Müren'in Yıllar Önceki Hastane Görüntüleri Ortaya Çıktı:
  • 28-09-2026 15:18

Zeki Müren'in Yıllar Önceki Hastane Görüntüleri Ortaya Çıktı: "Çelik Gibi, Demir Gibiyim!"