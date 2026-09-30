Taşacak Bu Deniz'in Yeni Sezon Tanıtımına İzleyici İsyanı: "Aylarca Bunu mu Bekledik?"

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni ve her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz nefes kesen birinci sezonunun ardından uzun süredir beklenen ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Cuma akşamı 32. bölümüyle ekran macerasına kaldığı yerden devam edecek olan yapımın merakla beklenen 2. fragmanı yayınlandı. Ancak yayınlanan son tanıtım izleyiciler arasında beklenen coşkuyu yaratmak bir yana dursun sosyal medyada adeta sitem yağmuruna tutuldu.

Emriye Hala'nın Dağı Patlattığı Sahne Gündem Oldu

"Artık kimseyi kurtaramayacaksın!"



Koçari toplanın! Biz bitti demeden bitmez... ????



Taşacak Bu Deniz 32. Bölüm 2. Fragman yayında.



Taşacak Bu Deniz 2. sezonuyla cuma 20.00'de TRT 1 ekranlarında.@trt1 pic.twitter.com/McIf9CpOCM — Taşacak Bu Deniz (@tasacakbudeniz) September 29, 2026

Sezon finalinde sevdikleri arasında imkânsız bir seçimle baş başa kalan Adil'in (Ulaş Tuna Astepe) vereceği kararlar merakla beklenirken yeni sezon fragmanına kadroya katılan usta oyuncu Ayla Baki Yücesoy'un hayat verdiği Emriye Hala damga vurdu. Adil'in hem halası hem de süt annesi olan Karadeniz’in sert kadını Emriye'nin gözünü karartıp dağı havaya uçurduğu o aksiyon dolu sahneler sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Ancak fragmanda başrollerden çok yeni karakterlere ve yan detaylara yer verilmesi, uzun süredir yeni sezonu bekleyen sadık izleyici kitlesinin tepkisini çekti.

Sosyal Medyada Sitem Dolu Yorumlar

Fragmanın yayınlanmasının ardından binlerce izleyici sosyal medya platformlarında eleştirilerini dile getirdi. Özellikle ana karakterlerin arka planda kaldığı yönündeki eleştiriler dikkat çekerken fragmana yapılan bazı yorumlar şu şekilde sıralandı:

"Nene'nin fragmanda başrollerden daha çok sahnesi var."

"Eski tadı vermeyecek gibi hissettiriyor."

"Fragmandaki keçiler başrollerden fazla sahne almış, aylarca bunu mu bekledik?"

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman'ın paylaştığı; yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu ve senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'in kaleme aldığı dizinin yeni sezonu tüm bu tartışmalar eşliğinde ekrana gelecek. Hayranlar fragmana tepki gösterse de, tüm soru işaretleri 2 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de TRT 1'de yayınlanacak 32. bölümde yanıt bulacak.