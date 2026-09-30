Sürpriz Gelişme: Eşref Tek Dönüyor!

Final yapan Eşref Rüya dizisinden sürpriz gelişme! Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Eşref Tek köklerine inen hikayesiyle yakında Prime Video'da!

Sürpriz Gelişme: Eşref Tek Dönüyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-09-2026 17:10

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı, yayınlandığı dönemde reyting fırtınaları estiren fenomen dizi Eşref Rüya 47. bölümüyle iki sezonluk macerasını noktalamıştı. Dizi severleri oldukça üzen bu erken final kararının ardından yapım şirketi TİMS&B'den gelen sürpriz bir paylaşım magazin gündemine bomba gibi düştü. Hayranların kafasında "Eşref Rüya devam mı ediyor?" sorusunu uyandıran bu hamle, sevilen evrenin yepyeni bir projeyle geri döneceğini müjdeledi.

"Tek İsim, Tek Başlangıç": Eşref Tek Afişi Heyecan Yarattı

Yapım şirketi tarafından sosyal medyada paylaşılan ve üzerinde yalnızca "Eşref Tek" yazan afiş kısa süre içinde binlerce etkileşim alarak sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Paylaşımda yer alan "Tek isim. Tek başlangıç. Eşref Tek. Her efsanenin bir başlangıcı vardır. Yakında Prime Video'da" notu projenin dijital platform üzerinden izleyiciyle buluşacağını netleştirdi.

Geçmişte Prime Video'da rekorlar kıran Eşref Rüya'nın köklerine ışık tutacak olan bu özel yapım ana dizinin hayranlarına büyük bir sürpriz oldu.

Başrolde Çağatay Ulusoy Yer Alıyor

TİMS&B Productions imzası taşıyan, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Eşref Tek'in afişinde Demet Özdemir veya diğer oyuncular yer almazken tüm dikkatler başroldeki Çağatay Ulusoy'a çevrildi. Eşref karakterinin henüz suç dünyasının tepesine çıkmadığı yeraltındaki ilk adımlarını attığı dönemi anlatan projede Ulusoy performansıyla bir kez daha adından söz ettirecek.

Eşref Tek'in Konusu Ne?

Eşref Tek sevilen karakter Eşref'in bugünkü sert ve güçlü haline nasıl geldiğini gözler önüne serecek. Geçmişinden geriye kalan tek iz olan çocukluk aşkı Rüya'yı bulma tutkusuyla yanıp tutuşan Eşref'in yolu Kıbrıs'ta Kadir'le kesişiyor. Bu ani dostluk ikiliyi İstanbul'un en karanlık ve acımasız suç dünyasının ortasına sürüklüyor.

Rüya'yı ararken Kadir'le güçlerini birleştiren Eşref'in attığı riskli adımlar onları şehrin en güçlü mafya figürleriyle karşı karşıya getirecek ve Eşref'in adı yeraltı dünyasında ilk kez böyle duyulacak. Eşref Rüya'nın ardındaki gizemleri ve dönüm noktalarını keşfetmek isteyenler için geri sayım başladı.

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