İlker Sungurlar’dan Feyza Altun’a Olay Gönderme!

Feyza Altun’un paylaştığı mesajların ardından sessizliğini bozan İlker Sungurlar ilişkilerinin haziranda bittiğini söyledi ve dikkat çeken açıklamalar yaptı.

İlker Sungurlar’dan Feyza Altun’a Olay Gönderme!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-09-2026 18:13

Feyza Altun’un eski eşi İlker Sungurlar hakkında yaptığı açıklamalar ve paylaştığı mesajların ardından gözler Sungurlar’a çevrilmişti. Günlerdir konuşulan iddialara sonunda yanıt veren Sungurlar Altun ile ilişkilerinin geçmişine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sungurlar Feyza Altun ile 2022 yılında boşandıklarını ancak daha sonra yeniden bir araya geldiklerini söyledi. Hatta bir dönem aynı evde yaşamaya devam ettiklerini belirten Sungurlar bu ilişkinin geçtiğimiz haziran ayında tamamen sona erdiğini açıkladı.

“Algı Yaratarak Mağduriyet Üretmek”

İlker Sungurlar’ın açıklamalarında en çok dikkat çeken noktalardan biri ise yaşananların kamuoyuna aktarılma şekline yönelik sözleri oldu.

Sungurlar olayların belirli bir şekilde sunularak mağduriyet algısı oluşturulduğunu düşündüğünü söyledi. “Algı yaratarak mağduriyet üretmek bunu köpürterek büyütmek tabii ki alıcısı olan bir konu” ifadelerini kullanan Sungurlar yaşananlara kendi tarafından bakılması gerektiğini savundu.

Ünlü isim elinde anlatabileceği başka özel bilgiler olduğunu da söyledi ancak bunları kamuoyuyla paylaşmamayı tercih etti.

“İlişkimimin Sonuna Kadar Arkasındayım”

Sungurlar yaşadığı ilişkiye dair tavrının da net olduğunu belirtti. Feyza Altun ile yaşadıkları birlikteliğin ardından pişmanlık duymadığını ifade eden Sungurlar “Yaşadıklarımın ve ilişkimimin sonuna kadar arkasındayım” dedi.

Böylece iki tarafın açıklamalarıyla birlikte tartışma yeni bir boyut kazanmış oldu.

Tuğçe Özbaykal Detayı Gündeme Geldi

Tartışmalar sürerken sosyal medyada dikkat çeken başka bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Feyza Altun’un açıklamalarında adı geçen Tuğçe Özbaykal ile İlker Sungurlar’ın aynı yerden paylaşım yaptığı görüldü.

Bu paylaşımlar sosyal medyada çeşitli yorumlara neden olurken söz konusu detayla ilgili taraflardan henüz yeni bir açıklama gelmedi. Dolayısıyla aynı yerde paylaşım yapılmış olması tek başına aralarında bir ilişki bulunduğunu doğrulamıyor. Tartışmanın nasıl devam edeceği ise merak konusu.

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