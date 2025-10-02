Taşacak Bu Deniz’in Yayın Tarihi Belli Oldu!

Başrollerini Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin paylaştığı “Taşacak Bu Deniz” dizisinin yayın tarihi açıklandı. Trabzon’da çekilen dizi, 10 Ekim Cuma günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Güçlü Kadro Bir Araya Geldi

Yapımcıları tarafından uzun süredir merakla beklenen proje, geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide, Deniz Baysal (Esme) ve Ulaş Tuna Astepe (Adil) başrolleri paylaşırken; Burak Yörük (Oruç), Ava Z. Yaman (Eleni), Yeşim Ceren Bozoğlu (Zarife), Aytek Şayan (Şerif) ve Zeynep Atılgan (Fadime) gibi önemli isimler de yer alıyor.

Trabzon’un Eşsiz Atmosferi

Karadeniz’in büyüleyici doğasında çekilen “Taşacak Bu Deniz”, Trabzon’un kültürel dokusunu ve doğal güzelliklerini ekranlara taşıyacak. Hem görsel zenginlikleri hem de güçlü hikâyesiyle izleyicilere farklı bir dizi deneyimi sunmayı hedefliyor.

İlk Bölüm İçin Geri Sayım Başladı

10 Ekim Cuma günü ekrana gelecek ilk bölüm, dizinin hikâyesi kadar görsel atmosferiyle de merak uyandırıyor. Aşk, aile bağları, ihanet ve mücadele temalarını işleyen yapım, sezonun iddialı projelerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Sezonun İddialı Yapımlarından

Başarılı oyuncu kadrosu ve Trabzon’da geçen özgün hikâyesiyle “Taşacak Bu Deniz”, şimdiden sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler, dizinin ilk bölümünü heyecanla bekliyor.