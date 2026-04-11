Taşacak Bu Deniz'in Oyuncusu Set Arasında YKS'ye Hazırlanıyor

TRT 1 ekranlarının kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve Karadeniz ruhunu yansıtan yapımı Taşacak Bu Deniz, oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Dizinin sevilen karakterlerinden Akça’ya hayat veren genç oyuncu Naz Günay, son dönemde sadece oyunculuğuyla değil, örnek teşkil eden azmiyle de adından söz ettiriyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ekip arkadaşları gibi sık sık set arkası paylaşımları yapan Günay, bu kez takipçilerini şaşırtan bir kareye imza attı.

Hem Set Hem Sınav Heyecanı Bir Arada

Henüz 20 yaşında olan başarılı oyuncu, yoğun geçen çekim takvimine rağmen eğitim hayatını ihmal etmiyor. Naz Günay, kişisel Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla set aralarında nasıl vakit geçirdiğini gözler önüne serdi. Çekim sırasını beklerken elinden test kitaplarını düşürmeyen genç yıldızın, YKS sınavına hazırlandığı görüldü. Karadeniz’in eşsiz doğasında çekilen dizinin yoğun temposuna rağmen ders çalışan Günay, azmiyle takdir topladı.

Sosyal Medyadan Destek Mesajları Yağıyor

Genç oyuncunun kitapları ve senaryosuyla birlikte verdiği pozlar, kısa sürede sosyal medya platformlarında gündem oldu. Takipçileri, Naz Günay’ın bu disiplinli çalışmasına kayıtsız kalmadı. Paylaşımın altına "Hem başarılı bir oyuncu hem de çalışkan bir öğrenci", "Yolun açık olsun Akça", "Seni örnek alıyoruz" gibi binlerce destekleyici yorum geldi. Taşacak Bu Deniz dizisinin diğer oyuncuları da genç meslektaşlarının bu çabasına set ortamında moral vererek destek oluyor.

Özel Hayatıyla İlgi Odağı Oldu

Dizinin fenomen haline gelmesiyle birlikte oyuncuların özel hayatları da izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Özellikle Akça karakterinin hikayedeki güçlü duruşu, Naz Günay’ın gerçek hayattaki sorumluluk bilinciyle birleşince karakter daha çok benimsendi. Genç oyuncu, eğitimine verdiği önemi bu şekilde kanıtlayarak kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanıyor. Dizi setindeki bu disiplinli çalışma ortamı, yapımın başarısına da olumlu yansıyor.