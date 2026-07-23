Gürgen Öz Ateş Püskürdü! "Komedi Bel Altına Düştü"

Gürgen Öz komedi yapımlarına yönelik sert eleştirileriyle dikkat çekti. "Komedi bel altına düştü" diyen oyuncu, neden dramaya yöneldiğini açıkladı.

Gürgen Öz Ateş Püskürdü!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-07-2026 21:22

Gürgen Öz bu kez rol aldığı bir projeyle değil yaptığı açıklamalarla gündemde. Nişantaşı'nda objektiflere takılan ünlü oyuncu kariyerine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Özellikle komedi yapımlarıyla ilgili söyledikleri kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başladı.

Başarılı oyuncu artık kariyerinde farklı bir sayfa açmak istediğini söylerken dramaya yönelme kararının nedenlerini de samimi bir dille anlattı.

Artık Drama Oynamak İstiyor

Gürgen Öz, yıllardır hem televizyon dizilerinde hem de sinema filmlerinde komedi rolleriyle izleyicinin karşısına çıktı. Ancak oyuncuya göre artık kendisi için yeni bir dönem başladı.

Yaş aldıkça ilgi duyduğu karakterlerin de değiştiğini söyleyen Öz bundan sonra drama projelerinde daha fazla yer almak istediğini ifade etti. Dramayı daha doyurucu bulduğunu söyleyen oyuncu bu tür hikâyelerin kendisine daha fazla heyecan verdiğini belirtti.

Konservatuvar eğitimi aldığını hatırlatan Öz aslında dramatik rolleri uzun zamandır özlediğini de sözlerine ekledi.

Komediye Eleştiri Getirdi

Asıl dikkat çeken açıklama ise komedi yapımlarıyla ilgili oldu. Gürgen Öz günümüzde üretilen birçok komedinin eski çizgisinden uzaklaştığını düşündüğünü söyledi.

Oyuncuya göre kaliteli komedi hâlâ var ancak sayısı eskisine göre oldukça az. Son yıllarda birçok yapımın kolay esprilere ve bel altı mizaha yöneldiğini ifade eden Öz bu durumun komediye zarar verdiğini dile getirdi.

Bu sözler kısa sürede sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Kimileri oyuncuya hak verirken kimileri ise hâlâ başarılı komedi projelerinin üretildiğini savundu.

Yeni Döneme Hazırlanıyor

Gürgen Öz'ün açıklamaları kariyerinde yeni bir rota çizdiğini de gösterdi. Oyuncu, bundan sonraki süreçte daha derin karakterlerin yer aldığı dramalarda rol almak istediğini açıkça dile getirdi.

Komediyle özdeşleşen bir isim olmasına rağmen farklı alanlarda kendini göstermek istemesi, hayranlarını da heyecanlandırdı. Görünen o ki Gürgen Öz bundan sonra izleyiciyi bambaşka karakterlerle şaşırtmaya hazırlanıyor.

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