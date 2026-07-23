Kimse Bunu Beklemiyordu! Alina Boz Mezuniyetini Duyurdu

Oyunculuk kariyerini eğitimle birlikte sürdüren Alina Boz üniversiteden mezun oldu. Diplomasını aldığı anları paylaşan ünlü oyuncuya beğeni yağdı.

Kimse Bunu Beklemiyordu! Alina Boz Mezuniyetini Duyurdu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-07-2026 21:16

Alina Boz bu kez yeni bir dizi ya da film projesiyle değil eğitim hayatındaki başarısıyla gündemde. Yoğun oyunculuk temposuna rağmen üniversiteyi de ihmal etmeyen ünlü oyuncu uzun süredir emek verdiği eğitimini tamamladı ve diplomasını almanın mutluluğunu yaşadı.

Başarılı oyuncu mezuniyet töreninden paylaştığı karelerle hem takipçilerini sevindirdi hem de kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Diplomasını Büyük Bir Gururla Aldı

28 yaşındaki Alina Boz İstanbul Bilgi Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Oyunculuk kariyerini yıllardır başarıyla sürdüren Boz'un aynı zamanda eğitimini de aksatmadan tamamlaması hayranlarından tam not aldı.

Mezuniyet töreninde kepini takıp diplomasını alan ünlü oyuncunun yüzündeki mutluluk ise paylaştığı fotoğraflara yansıdı. O anlar kısa sürede binlerce beğeni alırken, sevenleri de başarılı oyuncuya tebrik mesajları yağdırdı.

Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü

Alina Boz, mezuniyet gününden kareleri Instagram hesabında paylaşınca takipçileri adeta yorum yarışına girdi. Kimi "Emeklerinin karşılığını aldın" derken kimi de oyunculuk kariyeriyle eğitimi aynı anda yürütmesini takdir etti.

Ünlü oyuncunun doğal ve sade tarzı da yine dikkat çeken detaylardan biri oldu. Mezuniyet heyecanını abartıdan uzak samimi karelerle paylaşması takipçileri tarafından beğeniyle karşılandı.

Kariyerine Yeni Bir Başarı Daha Ekledi

Alina Boz bugüne kadar yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettirmişti. Şimdi ise bu başarılarına üniversite diplomasını da eklemiş oldu.

Hem setlerde yoğun tempoda çalışıp hem eğitimini tamamlaması, birçok kişi için ilham verici bir örnek olarak değerlendirildi. Mezuniyet sevincini takipçileriyle paylaşan oyuncu aldığı destek mesajlarıyla bu özel gününü daha da anlamlı hale getirdi. Görünen o ki Alina Boz, kariyerindeki başarılarını eğitim hayatıyla da taçlandırmayı başardı.

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