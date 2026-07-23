Hikmet Tuğsuz Sessizliği Bozdu! Survivor Hakkında Şok Sözler

Survivor denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Hikmet Tuğsuz sosyal medyada yaptığı samimi açıklamayla gündemde. Yarışmadan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra da adından söz ettirmeyi sürdüren Tuğsuz takipçileriyle yaptığı soru-cevap etkinliğinde oldukça dikkat çeken ifadeler kullandı.

Her zamanki gibi lafını sakınmayan Hikmet bu kez kendisiyle ilgili yapılan bir yoruma verdiği dürüst cevapla konuşuluyor.

Takipçisinin Sorusuna Açık Yüreklilikle Cevap Verdi

Instagram hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Hikmet Tuğsuz'a "Survivor olmasaydınız tanınmazdınız, buna katılıyor musun?" şeklinde bir soru yöneltildi.

Birçok kişinin kaçamak cevap vermeyi tercih edeceği bu soruya Hikmet oldukça net konuştu. Yarışmanın hayatındaki etkisini inkâr etmeyen Tuğsuz Survivor'ın kendisini geniş kitlelere tanıtan en önemli platform olduğunu söyledi.

"Bizi Tanıtan Survivor Oldu"

Hikmet Tuğsuz verdiği cevapta Survivor'ın hayatını değiştirdiğini açıkça kabul etti. Sokakta insanların kendisini tanımasının, sevmesinin ve ilgi göstermesinin en büyük nedeninin yarışma olduğunu dile getirdi.

Bu açıklamasıyla hem yarışmaya duyduğu saygıyı gösterdi hem başarısını sadece kendi çabasına bağlamayan mütevazı bir tavır sergiledi.

Takipçilerinden Destek Yağdı

Hikmet'in bu samimi açıklaması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Pek çok takipçisi dürüst davranmasını takdir ederken "En azından gerçeği söylüyor" yorumları yaptı.

Yarışmadan ayrılış süreci uzun süre konuşulmuş olsa da, Hikmet Tuğsuz sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Zaman zaman yaptığı çıkışlarla tartışma yaratsa da bu kez verdiği içten cevap takipçilerinden olumlu geri dönüş aldı.

Görünen o ki Hikmet Tuğsuz Survivor macerasını geride bırakmış olsa bile yarışmanın hayatındaki yerini unutmuyor ve bunu açıkça dile getirmekten de çekinmiyor.