Serenay Sarıkaya Hakkındaki Gözaltı İddialarına Yanıt Verdi

Son dönemde dijital platformlarda yer aldığı projeler ve müzisyen Mert Demir ile yaşadığı göz önündeki aşkla magazin manşetlerinden düşmeyen Serenay Sarıkaya bu kez oldukça sarsıcı bir gelişmeyle gündeme yerleşti. Kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan güzel oyuncu hayranlarını derinden üzen adli bir sürecin öznesi konumuna geldi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanat dünyasına yönelik yürütülen büyük yasaklı madde soruşturmasının yankıları büyüyor. Soruşturma dosyasında adı geçen ünlü oyuncu hakkında resmi makamlar tarafından yasal işlem kararı çıkartıldı.

İstanbul Merkezli Dev Operasyonda Ünlü İsimler Listede

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yürütülen soruşturma doğrultusunda sabahın erken saatlerinde düğmeye bastı. Toplamda 25 ismin yer aldığı bu kapsamlı adli listede oyuncular, popüler şarkıcılar ve sosyal medya fenomenleri bulunuyor. Haklarında gözaltı adres arama ve biyolojik örnek incelemesi kararı verilen şüpheliler arasında Mabel Matiz, Tan Taşçı, Berkay Şahin, Feyza Civelek, Blok3, Onur Tuna ve Mirgün Cabas gibi popüler figürlerin yer aldığı bilgisi basına sızdı. Kolluk kuvvetleri listedeki isimlerin ifadelerini almak ve adli süreçleri tamamlamak adına eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

"Mümkün Olan En Kısa Sürede Ülkeme Döneceğim"

Hakkında çıkan arama ve gözaltı kararı haberlerinden sonra Serenay Sarıkaya cephesinden ilk açıklama gecikmedi. Operasyon anında Türkiye sınırları içinde bulunmayan başarılı oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine ve kamuoyuna yönelik samimi bir mesaj yayınladı. Tatilde olduğunu belirten ünlü yıldız mesajında şu ifadeleri kullandı: "Uzun süreden beri planladığım yurt dışı seyahatinde aldım bu haberi. Mümkün olan en kısa sürede ülkeme dönüp, tüm gerekli prosedürleri yerine getireceğim herkesin yaptığı gibi. Ben gayet iyiyim, ortada bir sorun yok."

Yoğun İş Temposu Ve Aşk Hayatından Adliye Gündemine

"Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisindeki Leyla Taylan karakteriyle uluslararası alanda büyük bir popülarite yakalayan Sarıkaya normal şartlarda Mert Demir ile olan ilişkisindeki dans videolarıyla viral oluyordu. Sevgilisinin konserlerindeki neşeli halleri ve vokal destekleriyle konuşulan ünlü oyuncunun adının böyle ciddi bir soruşturmaya karışması hayranları arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Sosyal medyadaki takipçileri merak içinde güzel oyuncunun Türkiye'ye dönüşünü ve jandarma birimlerine vereceği ifade sürecini bekliyor. Soruşturmanın ilerleyen günlerde daha da derinleşmesi öngörülüyor.