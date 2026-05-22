Zeynep Bastık ve Tolga Akış'ın Pide Keyfi Olay Oldu!

Zeynep Bastık ve eski eşi Tolga Akış magazin dünyasında ezber bozmaya devam ediyor. Boşandıktan sonra arkadaş kalmayı başaran ve dostluklarıyla sık sık adlarından söz ettiren ikili bu kez de Karadeniz semalarında ortaya çıktı. Eski eşlerin Samsun'da baş başa pide yerken çekilen görüntüleri sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Evlilik Sonrası "Dostluk" Baki Kaldı



Türkiye'nin son dönemde en çok ses getiren kız gruplarından Manifest'in kurucusu olan ünlü menajer Tolga Akış ile pop müziğin güçlü sesi Zeynep Bastık 2021 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinde aradıkları mutluluğu bulamayan ikili Temmuz 2022'de anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından birbirleri hakkında her zaman olumlu konuşan eski eşler özel hayatlarında yepyeni sayfalara imza attı.

Biri Evlendi, Biri Evlilik Yolunda!

Boşanma sürecinin ardından Tolga Akış popüler sosyal medya fenomeni Gizem Kaya ile yeni bir aşka yelken açmış ve çift 2025 yılında sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Diğer taraftan Zeynep Bastık da yaklaşık iki yıldır dolu dizgin bir aşk yaşadığı ünlü oyuncu Serkay Tütüncü ile ilişkisini resmiyete dökme kararı alarak evlilik yoluna girdi. Özel hayatlarındaki bu radikal değişimlere rağmen ikilinin profesyonel ve dostane bağlarını koparmaması dikkat çekiyor.

Samsun Buluşmasını Sosyal Medya Ekibi Sızdırdı



Gündeme bomba gibi düşen Samsun buluşmasının perde arkasını ise Zeynep Bastık'ın sosyal medya ekibinde görev yapan İpek Yazıcıoğlu'nun paylaşımı ortaya çıkardı. Eski eşlerin memleket hasreti giderir gibi Samsun'da bir pidecide yan yana oturup samimi bir şekilde yemek yemesi anbean kaydedildi.

Kısa sürede internette hızla yayılan ve viral olan bu karelerin altına sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Bazı takipçiler "Medeniyetin zirvesi ne güzel dost kalmışlar" diyerek ikiliyi takdir ederken, bazı kullanıcılar ise "Yeni eşler bu duruma ne diyor acaba?" yorumlarıyla şaşkınlıklarını gizleyemedi.