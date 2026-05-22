Şampiyon Annesi Çağla Şıkel: "Oğlum Mutlu Olsun, Her Zaman Arkasındayım"

Çağla Şıkel başarılı sunuculuk kariyerinin yanı sıra örnek anneliğiyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü model ve sunucu, eski eşi Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte dünyaca ünlü eğlence topluluğu Cirque du Soleil'in büyüleyici gösterisini izlemeye gitti.

Anne-Oğul Kombini Göz Doldurdu

Etkinlik alanına girmeden önce kendilerini bekleyen basın mensuplarını kırmayarak objektiflere neşeyle poz veren Şıkel ve oğullarının samimi halleri dikkat çekti. Büyüyüp annelerinin boyuna yetişen Kuzey ve Uzay'ın tarzları dikkat çekerken Çağla Şıkel'in çocuklarıyla yakaladığı arkadaşça diyaloglar gözlerden kaçmadı. Kameralara yansıyan bu sıcak aile karesi kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görerek beğeni yağmuruna tutuldu.

"Yeter ki Mutlu Olsun Ben Her Zaman Arkasındayım"

Güzel sunucu gösteri öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlarken gururlu bir anne olduğunu bir kez daha gizleyemedi. Oğlu Kuzey'in geçtiğimiz günlerde Bodrum'da düzenlenen yarışlarda jetsurf şampiyonu olmasıyla ilgili gelen sorular üzerine Şıkel şu duygusal ve destekleyici açıklamayı yaptı:

"Yeter ki mutlu olsun, ben her zaman arkasındayım."

Çocuklarının sporla ve sanatla büyümesine her zaman öncelik verdiğini belirten ünlü yıldız Kuzey'in bu başarısının kendisini fazlasıyla gururlandırdığını ifade etti. Kısa süren röportajın ardından Şıkel oğullarıyla birlikte gösterinin yapılacağı salonun yolunu tuttu.