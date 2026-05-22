Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Geri Dönüyor!

Behzat Ç. hayranları için harika bir haberimiz var; Ankara'nın o bildiğimiz kendine has sert atmosferi çok yakında yeniden ekranlara dönüyor. Ortaks Yapım imzalı yayınlandığı ilk günden beri dijitalde ortalığı kasıp kavuran 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' için beklenen resmi haber nihayet geldi. BluTV platformunun bu fenomen dizisi izleyiciden gelen yoğun talep üzerine dördüncü sezon onayını cebe koydu bile. Yapılan açıklamaya göre Behzat Amir ve o bildiğimiz gedikli ekibi yepyeni maceralar için önümüzdeki yaz aylarında Ankara sokaklarında yeniden sete çıkmaya hazırlanıyor.

Ankara Hikayesi Soluksuz Devam Edecek

Aslında bu projenin bu kadar sevilmesinin ve her sezon heyecanla beklenmesinin arkasında çok net sebepler var. Güçlü ve kemikleşmiş oyuncu kadrosu bir yana hayatın tam içinden gelen o gerçekçi senaryosu ve Ankara'nın o soğuk gri sokaklarındaki adalet arayışı izleyiciyi bir şekilde hep yakalamayı başarıyor. Kendi kurallarıyla kendine has adalet anlayışıyla suçluların peşinden giden Behzat Ç.'nin bu yeni sezondaki maceraları da yine soluksuz izlenecek cinsten olacak gibi duruyor. Ankara sokaklarında geçecek yepyeni ve çok daha sert bir hikaye örgüsüyle karşımıza çıkacaklar.

Dizinin mutfağından gelen duyumlar da ekibin şimdiden çok heyecanlı olduğu yönünde. Dijital dünyanın en başarılı işlerinden biri olarak gösterilen yapım yeni sezonunda da çıtayı bir tık daha yukarı taşımayı hedefliyor. Kısacası uzun süredir "Yeni bölümler ne zaman gelecek?" diye soranların gözü aydın; 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' merakla beklenen dördüncü sezonuyla çok yakında yine sadece BluTV ekranlarında karşımızda olacak.