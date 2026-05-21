Melek Bal'dan Umut Akyürek'in Sert Restine Duygusal Yanıt

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek ile kızı Melek Bal arasında bir süredir yaşanan aile içi kriz yepyeni bir boyut kazandı. Büyükbabasının cenaze töreninde çektiği ve sosyal medyada büyük tepki toplayan video nedeniyle annesi tarafından sert sözlerle eleştirilen Melek Bal sessizliğini bozdu. Annesinin kendisini evlatlıktan reddetme noktasına geldiğini açıklayan genç kız canlı yayın konuğu olduğu bir televizyon programında ezber bozan ifadeler kullandı.

"Annem Benim Her Zaman Destekçim Oldu"

Geçmiş dönemlerde madde bağımlılığı süreciyle de zor günler geçiren Melek Bal katıldığı programda ilk olarak annesi Umut Akyürek'e yönelik eleştirilere kalkan oldu. Toplumun ve sosyal medya kullanıcılarının annesinin üzerine çok fazla gittiğini belirten Bal yaşanan olaylardaki sorumluluğu tamamen üstlendi. Genç kız "Annem benim her zaman destekçim oldu. Artık bu kadının üstüne gitmeyin lütfen. Bu yaşananların sorumlusu onun suçu değil. Birini gerecekseniz beni gerin ama annemi gerçekten germeyin." sözleriyle kameralar önünde annesini korudu.

"İki Saftan Fırlama Bir Şey Çıkmış"

Ailesinin karakter yapısına dair oldukça samimi ve şaşırtıcı analizler yapan Melek Bal stüdyodakileri ve ekran başındakileri hayrete düşürdü. Hem annesinin hem babası Oktay Ertuğrul'un kötü niyet barındırmayan karakterlere sahip olduğunu dile getiren Bal esprili bir dille kendisini tanımladı. Kendisinin daha uyanık bir yapıda olduğunu ima eden genç kız "Onlar biraz saf insanlar açıkçası. Annem ve babam aşırı saf, çok iyi niyetliler. İki saftan biraz böyle fırlama bir şey çıkmış olabilir." dedi.

Kameralar Karşısında Canlı Yayın İtirafı: "Seni Çok Seviyorum"

Umut Akyürek’in "Doğruları söylemekten geri adım atmayacağım gerekirse soyadımı değiştiririm." restine karşılık Melek Bal programda duygusal bir kırılma yaşadı. Aralarındaki tüm kavgalara ve gerilimlere rağmen annesine olan sevgisini haykıran genç kız uzun süredir bu hislerini dile getiremediğini de itiraf etti. İçindeki pişmanlığı saklamayan Melek Bal, "Anneme en son ne zaman 'seni seviyorum' cümlesini kurduğumu gerçekten hatırlamıyorum. Ama anne seni çok seviyorum." ifadelerini kullanarak aradaki buzları eritmek adına ilk adımı attı.