Nazlı Sabancı Belirginleşen Karnıyla İlk Kez Kamera Karşısında

Sosyete dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Nazlı ve Hacı Sabancı hayatlarının en heyecanlı dönemlerinden birini yaşıyor. İkinci kez anne ve baba olmanın tatlı telaşını taşıyan ünlü çift son dönemde yaşadıkları zorlu günleri geride bıraktı. Geçtiğimiz aylarda evlilik dışı çocuk iddialarıyla sarsılan ve boşanma eşiğine geldikleri konuşulan ikili aile içindeki dengeleri yeniden sağladı. Sabancı çifti hem moral depolamak hem baş başa vakit geçirmek adına Fethiye’nin sakin koylarında lüks bir tatil organize etti. Nazlı Sabancı’nın bu tatilden paylaştığı fotoğraflar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Fethiye Koylarında Moral Depoladılar

Ekim 2021 tarihinde dünyaevine giren ve ilk çocukları Arzu Alara ile büyük bir mutluluk tadan çift uzun bir aradan sonra ilk kez bu kadar neşeli görüntülendi. Hacı Sabancı’nın geçmişine dair ortaya atılan iddiaların ardından evliliklerinde ciddi bir çatırdama yaşayan ikili sorunları aşmayı başardı. Fethiye tatilinde eşiyle el ele pozlar veren Nazlı Sabancı belirginleşen karnıyla ilk kez kamera karşısına geçti. Doğal güzelliği ve hamilelik şıklığıyla dikkat çeken sosyetik güzelin neşeli halleri "Evlilikteki kara bulutlar tamamen dağıldı." yorumlarına neden oldu.

"Küçük Hacı" Söylentileri Sosyal Medyayı Salladı

Nazlı Sabancı’nın üç aylık hamile olduğu ve bu kez bir erkek bebek beklediği yönündeki iddialar hayranlarını heyecanlandırdı. Henüz resmi bir isim kararı verilmemiş olsa da sosyal medya kullanıcıları şimdiden "Küçük Hacı yolda" şeklinde yüzlerce yorum yaptı. Yaşanan bu tatlı hareketlilik Sabancı ailesinin genişleme heyecanını tüm ülkeye yaydı.

Yeni Veliahda Dede Ömer Sabancı'nın İsmi Mi Verilecek?

Geleneklerine bağlılığıyla bilinen Sabancı ailesinde yeni doğacak bebeğin ismiyle ilgili senaryolar da şimdiden hazır. İlk çocuklarına babaanne Arzu Sabancı’nın adını vererek aile büyüklerine büyük bir jest yapan çift bu kuralı bozmayacak gibi duruyor. Kulislere sızan son bilgilere göre Hacı ve Nazlı Sabancı çifti erkek bebeklerine dede Ömer Sabancı’nın adını vermeyi planlıyor. İkinci veliahdın gelişi için gün sayan ünlü çiftin doğum hazırlıklarına da şimdiden başladığı gelen duyumlar arasında.