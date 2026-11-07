Taşacak Bu Deniz'in İso'su Erdem Şanlı Annesiyle Reklam Filminde Rol Aldı!

Taşacak Bu Deniz dizisinin İso'su Erdem Şanlı reklam filminde annesi Birgül Şanlı ile rol aldı. Annesinin güzelliği sosyal medyayı salladı.

Taşacak Bu Deniz'in İso'su Erdem Şanlı Annesiyle Reklam Filminde Rol Aldı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-11-2026 11:31

OGM Pictures imzalı, TRT 1 ekranlarında cuma akşamlarına damga vuran fenomen dizi Taşacak Bu Deniz'in sevilen karakteri İso'ya hayat veren Erdem Şanlı bu kez ekran projesiyle değil yer aldığı özel reklam filmiyle adından söz ettirdi. Ekranların aranan yüzleri arasında yer alan ünlü oyuncu bu defa kamera karşısına çok özel bir isimle geçti.

İlk Kez Kamera Karşısına Geçtiler

Erdem Şanlı yeni reklam projesinde annesi Birgül Şanlı ile birlikte rol aldı. Oğlu ile ilk kez profesyonel anlamda kamera karşısına geçen ve ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Birgül Şanlı duruşu ve ekran uyumuyla kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal Medyadan Yorum Yağdı

Erdem Şanlı'nın annesi Birgül Şanlı reklam filminin yayınlanmasıyla birlikte güzelliği ve asil zarafetiyle sosyal medyada adeta ilgi odağı oldu.

Kısa sürede en çok paylaşılan içerikler arasına giren reklam filminin ardından Birgül Şanlı için sosyal medyada övgü dolu yorumlar yapıldı. Dikkat çeken yorumlar arasında "Çok güzel bir kadın", "Çok güzeller maşallah", "Annesine benziyormuş" ve "Çok zarif çok asil bir hanımefendi" ifadeleri öne çıktı.

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