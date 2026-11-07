Melisa Döngel'den İçten İtiraf: "Evlenmek ve Anne Olmak İstiyorum!"

Melisa Döngel rapçi Murda ile aşk iddialarını yalanladı. 27 yaşındaki güzel oyuncu "Evlenmek ve anne olmak istiyorum" diyerek içini döktü.

Melisa Döngel'den İçten İtiraf:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-11-2026 10:22

Ekranların sevilen ve güzel oyuncularından Melisa Döngel özel hayatına dair samimi açıklamalarıyla magazin gündemini salladı. Hakkında çıkan aşk iddialarına noktayı koyan ünlü oyuncu kalbinin boş olduğunu belirtirken hayatına dair en büyük arzusunu içtenlikle dile getirdi.

"Evlenmek ve Anne Olmak İstiyorum"

27 yaşında olduğunu ifade eden güzel oyuncu artık geçici heyecanlar yerine hayatında kalıcı ve anlamlı bir ilişki aradığını vurguladı. Evlilik ve aile kurma isteğini gizlemeyen Döngel ilişki kriterlerini şu sözlerle özetledi:

"Boş bir aşk istemiyorum 'Haydi beraber olduk, vakit geçirdik' gibi değil. Artık evliliği de çok istiyorum. Kas veya benzeri şeylerden ziyade maneviyat, kadına verilen değer, saygı ve sevgi çok daha önemli. Adam gibi biri çıksın, ben de onu adam gibi seveyim, o da beni adam gibi sevsin. Anne olmak istiyorum."

Murda İddialarına Noktayı Koydu

Son dönemde ünlü rapçi Murda ile hakkında çıkan aşk iddialarına da doğrudan yanıt veren Melisa Döngel, aralarında romantik bir bağ bulunmadığını açıkladı. 

Birlikte iki klip projesinde yer aldıklarını ve harika bir iş enerjisi yakaladıklarını ifade eden güzel oyuncu, "Beraber iş yaptık, enerjimiz tuttu. Kendisi çok sevdiğim ve değer verdiğim bir arkadaşım. Doğum günüme de katıldı. Ancak ilişki falan yok, çok zorlamayın. Şu an aşk yok bende ama olmasını çok istiyorum" diyerek söylentilere son noktayı koydu.

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