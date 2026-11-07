Kazım Koyuncu’nun Hayatını Anlatan ‘Kazım: Yarım Kalan’ Filminden İlk Afiş Yayınlandı!

Kazım Koyuncu'nun hayatından ilham alan Kazım: Yarım Kalan filminden afiş yayınlandı. Cem Yiğit Üzümoğlu'nun başrolündeki film 1 Ocak'ta vizyonda.

Kazım Koyuncu’nun Hayatını Anlatan ‘Kazım: Yarım Kalan’ Filminden İlk Afiş Yayınlandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-11-2026 10:42

Nar Film, ARÇ Productions ve Aktan Görsel Sanatlar ortaklığında hayata geçen, yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Özcan Alper’in oturduğu, Karadeniz’in dumanlı dağlarından yükselen tulum ve kemençe ezgilerini rock müziğin asi ruhuyla buluşturan Kazım Koyuncu’nun ilham veren yaşamından esinlenen ‘Kazım: Yarım Kalan’ filminin afişi yayınlandı. Başarılı oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, film için efsanevi müzisyen Kazım Koyuncu’ya dönüştü. Üzümoğlu’nun ‘Kazım Koyuncu’ olarak ilk görüntüsü filmin afişi ile birlikte ortaya çıktı. Filmin merakla beklenen fragmanı ise çok yakında sinemaseverler ve Kazım Koyuncu hayranlarıyla paylaşılacak.

Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan Kazım Koyuncu'ya Saygı Duruşu

Kazım Koyuncu’nun doğum günü (7 Kasım) için makyajsız ve kostümsüz olarak stüdyoya giren Üzümoğlu, sanatçının hafızalara kazınan ‘Ben’ şarkısını seslendirdi. Beyazperdede canlandırdığı Kazım Koyuncu’nun anısına bir saygı duruşu niteliği taşıyan bu özel performansın çekimleri ve fotoğrafları, sanatçının doğum gününde seyircilerle buluştu. Cem Yiğit Üzümoğlu’nun başarılı müzik performansının ardından filmde ‘Kazım’a nasıl dönüştüğü ise şimdiden merak konusu oldu.

 

1 Ocak'ta Sinemalarda!


Kazım Koyuncu’nun Çernobil felaketinin gölgesinde geçen çocukluk yıllarından 90’ların politik gençlik hareketlerine, ilk Lazca rock grubu Zuğaşi Berepe’nin kuruluşundan Gülbeyaz dizisiyle geniş kitlelere ulaşmasına ve erken yaşta aramızdan ayrılmasına uzanan yaşamından ilham alan ‘Kazım: Yarım Kalan’, kendi sesini bulma arayışından hiç vazgeçmeyen Kazım’ın hikayesini tutku, dostluk ve umut dolu bir sinema deneyimine dönüştürecek.

 

Karadeniz yaylalarından Beyoğlu’ndaki içsel arayışlara, konser sahnelerinden unutulmaz ‘İşte Gidiyorum’ şarkısına uzanan bu tutkulu hikaye, seyircilere hem toplumsal bir hafıza hem de dönemin ruhunu yansıtan duygusal bir seyir deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Cem Yiğit Üzümoğlu’nun Kazım Koyuncu’ya hayat verdiği filmin oyuncu kadrosunda Şifanur Gül, Serra Arıtürk, Aslıhan Kapanşahin, Ayça Bingöl, Fikret Kuşkan, Taner Birsel, Şevval Sam, İlker Sami Kılıç, Onur Durmaz, Baran Bölükbaşı, Celal Öztürk, Ozan Taylan Elver, Erdem Akın, Mine Nur Şen ve Ozan Çelik yer alıyor. Nar Film, ARÇ Productions ve Aktan Görsel Sanatlar ortaklığında hayata geçiyor. 

‘Kazım: Yarım Kalan’ filmi yeni yılın ilk günü 1 Ocak’ta sinemalarda!

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