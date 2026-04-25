Taşacak Bu Deniz’in Hicran’ı Burcu Cavrar Sessizliğini Bozdu: Hicran ve Gezep Aşkı Başlıyor mu?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz projesinde Hicran karakterine hayat veren Burcu Cavrar, ünlü sunucu Saba Tümer’in programına katıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda, dizinin gidişatı ve oyuncuların özel hayatlarına dair merak edilen sorular yanıt buldu. Özellikle dizideki karakterlerin geleceği hakkında yapılan açıklamalar, izleyiciler arasında büyük bir heyecan yarattı. Başarılı oyuncu, hem profesyonel kariyeri hem de hakkında çıkan iddialar üzerine net açıklamalarda bulundu.

Hicran ve Gezep Aşkı Kapıda mı?

Saba Tümer, oyuncuya dizide olması beklenen Hicran-Gezep aşkını sordu. Burcu Cavrar, "O yola doğru gidiyor ama bu aşk kolay mı olur, kavuştay mı olur onları biz de bilmiyoruz" diye cevap verdi.



Aşk Dedikodularına Net Cevap



Bunun üzerine Saba Tümer bu kez, "Sizin normal hayatta da aşk dedikodunuz çıktı değil mi?" diye sordu. Güzel oyuncu, "Evet ama öyle bir şey yok" dedi. Saba Tümer ise "Hoç çocuk valla hoş" diyerek güzel oyuncuya takıldı.