“Taşacak Bu Deniz”in Fadime’si Şaşırttı! Zeynep Atılgan Ödüle Layık Görüldü

“Taşacak Bu Deniz”in Fadime’si Zeynep Atılgan oyunculuğun yanı sıra fizik eğitimindeki başarısıyla da dikkat çekti. Genç oyuncuya özel ödül verildi.

“Taşacak Bu Deniz”in Fadime’si Şaşırttı! Zeynep Atılgan Ödüle Layık Görüldü
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-09-2026 19:34

“Taşacak Bu Deniz” dizisinde Fadime karakterini canlandıran Zeynep Atılgan bu kez aşk hayatıyla değil, aldığı önemli bir ödülle gündeme geldi. Genç oyuncunun hem ekran önündeki kariyerini hem de üniversite eğitimini aynı anda sürdürmesi dikkat çekerken, aldığı ödül de takipçilerini sevindirdi.

Son dönemde Ali Öner ile yaşadığı aşkla magazin sayfalarında sık sık karşımıza çıkan Atılgan, bu kez bambaşka bir konuyla adından söz ettirdi. Genç oyuncunun bilim ve sanatı bir arada yürütmesi, başarısının da dikkat çekici bir şekilde ödüllendirilmesini sağladı.

Türk Fizik Derneği’nden Özel Ödül

Zeynep Atılgan’a Türk Fizik Derneği tarafından 2026 Yılı Sanatçı Özel Onur Ödülü verildi. Ödülün, genç oyuncunun sanat kariyerinin yanı sıra bilim ve eğitim alanındaki çalışmalarına da dikkat çekmesi açısından ayrı bir anlam taşıdığı belirtildi.

Ekranda oyunculuk yapan, üniversitede ise fizik eğitimi alan Atılgan’ın iki farklı dünyayı aynı anda sürdürmesi özellikle dikkat çekti. Genç oyuncu böylece sadece rol aldığı yapımlarla değil, eğitim hayatındaki çalışmalarıyla da gündeme gelmiş oldu.

Hem Oyuncu Hem Fizik Öğrencisi

Zeynep Atılgan’ın hikâyesini ilginç kılan noktalardan biri de oyunculuğun yanında fizik eğitimine devam etmesi. Bir yandan “Taşacak Bu Deniz” dizisinde Fadime karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan Atılgan, diğer yandan üniversitedeki eğitimini sürdürüyor.

Yoğun çalışma temposuna rağmen iki alanı bir arada götüren genç oyuncu, aldığı ödülle bu çabasının karşılığını da görmüş oldu.

Bu Kez Gündeminde Aşk Yok

Özel hayatı ve Ali Öner ile yaşadığı ilişki nedeniyle son dönemde magazin gündeminden düşmeyen Atılgan, bu kez farklı bir nedenle konuşuluyor.

Genç oyuncunun aldığı ödül, kariyerinde oyunculuğun dışında da dikkat çeken bir yönü olduğunu gösterdi. Atılgan’ın bundan sonraki süreçte hem ekran macerasını hem de eğitim hayatını nasıl sürdüreceği ise merak konusu.

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