Pentagram’da Deprem! Üç Efsane İsim Birden Ayrıldı

Türk metalinin efsane grubu Pentagram’da beklenmedik ayrılık yaşandı. Metin Türkcan, Murat İlkan ve Ogün Sanlısoy, görüş ayrılıkları sonrası gruptan ayrıldı.

Pentagram’da Deprem! Üç Efsane İsim Birden Ayrıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-09-2026 19:57

Türk rock ve heavy metal tarihinin en köklü gruplarından Pentagram’da şaşırtan bir gelişme yaşandı. Grubun farklı dönemlerinde sahne alan Metin Türkcan, Murat İlkan ve Ogün Sanlısoy, yaptıkları ortak açıklamayla Pentagram’daki yolculuklarını noktaladıklarını duyurdu.

Yaklaşık 40 yıldır müzik dünyasında olan Pentagram’ın geniş kadrosunda son dokuz yıldır birlikte sahne alan üç ismin aynı anda ayrılması, hayranları da bir hayli şaşırttı.

Ayrılık Kararının Nedeni Belli Oldu

Metin Türkcan, Murat İlkan ve Ogün Sanlısoy, ayrılığın arkasında zaman içinde yaşanan ve konuşarak çözülemeyen fikir ayrılıklarının olduğunu söyledi.

Üçlü, bu nedenle yollarını ayırmanın artık kaçınılmaz hale geldiğini belirtti. Ancak ayrılık kararının bugün alınmadığı da ortaya çıktı. Müzisyenlerin açıklamasına göre karar yaklaşık üç ay önce kesinleşti.

Asıl dikkat çeken nokta ise Pentagram cephesinden bu ayrılıkla ilgili resmi bir duyuru gelmemesi oldu.

Hayranlar Sorunca Sessizlik Bozuldu

Yaklaşan konserlerde üç ismin sahne alıp almayacağı konusunda dinleyicilerden peş peşe sorular gelince müzisyenler kendi açıklamalarını yapma kararı aldı.

Böylece Metin Türkcan, Murat İlkan ve Ogün Sanlısoy’un Pentagram’ın yeni konser kadrolarında yer almayacağı da netleşmiş oldu.

Pentagram’ın Önemli İsimleriydiler

Üç müzisyen de grubun farklı dönemlerinde önemli izler bıraktı. Ogün Sanlısoy, Pentagram’ın ilk dönem vokalistleri arasında yer alırken daha sonra solo kariyerine yöneldi.

Murat İlkan ise güçlü vokaliyle özellikle grubun sevilen dönemlerine damga vurdu. Metin Türkcan da gitarıyla Pentagram’ın müzikal kimliğinde önemli bir yer edindi.

Üç isim, Pentagram’la geçirdikleri yılların kendileri için çok değerli olduğunu söylerken müziği bırakmayacaklarını da açıkladı. Bundan sonra kendi projeleriyle yollarına devam edecekler.

Yaşanan ayrılık, Pentagram hayranları arasında “Bir devrin sonu” yorumlarına neden olurken gözler şimdi grubun bundan sonraki yol haritasına çevrildi.

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