Sadakatsiz’in Gönül’ü İğne İpliğe Döndü! Sırrını Açıkladı

Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Gönül karakteriyle hafızalara kazınan Gözde Seda Altuner, son haliyle adeta herkesi şaşırttı. Ünlü oyuncunun verdiği kilolar sonrası yaşadığı değişim sosyal medyanın da gündemine oturdu. Altuner’i gören takipçileri, ilk bakışta oyuncuyu tanımakta zorlandı.

Son dönemde paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken Altuner, özellikle fit görüntüsüyle hayranlarından peş peşe yorumlar aldı. Oyuncunun nasıl bu kadar kilo verdiği ise merak konusu oldu.

Yeni Haliyle Dikkatleri Üzerine Çekti

Siyah bir elbiseyle verdiği son pozlarını paylaşan Gözde Seda Altuner, yeni görüntüsüyle takipçilerinin karşısına çıktı. Kısa sürede çok sayıda yorum alan fotoğrafların ardından herkes aynı soruyu sormaya başladı: “Nasıl bu kadar zayıfladın?” Altuner ise bu sorular karşısında sırrını saklamadı ve kilo verme sürecinde neler yaptığını açık açık anlattı.

“Evet, İğne Kullandım”

Oyuncu, sadece sağlıklı beslenip spor yaparak kilo verdiğini söylemek yerine, doktor kontrolünde zayıflama iğnesi kullandığını açıkladı. Altuner, bu konuda oldukça net konuşarak, “Çok zayıflamışsın... Nasıl zayıfladın? İğne mi kullandın? Evet çocuklar, iğne kullandım” dedi.

Ünlü oyuncu, sürecin sadece iğneden ibaret olmadığını da özellikle belirtti. Beslenmesine dikkat ettiğini ve spor yapmaya devam ettiğini söyleyen Altuner, kilo verme sürecinin sürdüğünü ifade etti.

Takipçilerine Önemli Uyarı

Gözde Seda Altuner’in açıklamasındaki en dikkat çekici nokta ise zayıflama iğneleriyle ilgili yaptığı uyarı oldu. Bu tür yöntemlerin kesinlikle doktor kontrolü olmadan kullanılmaması gerektiğini söyleyen oyuncu, takipçilerine adeta “Aman dikkat” dedi.

Altuner, “Doktor kontrolü olmadan bu iğneleri kullanırsanız ölürsünüz. Öldükten sonra zayıf olmanın da bir anlamı yok” sözleriyle konunun ciddiyetine dikkat çekti. Oyuncunun kısa süredeki değişimi merak uyandırsa da kendi deneyimini anlatırken özellikle bilinçsiz ilaç kullanımına karşı takipçilerini uyarması dikkat çekti.