Cem Yılmaz’ın Kalp Krizinde Kritik Dakikalar Ortaya Çıktı

Cem Yılmaz’ın kalp krizi geçirdiği geceye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İlk müdahaleyi yapan doktorlar EKG sonrası neden vakit kaybetmediklerini anlattı.

Cem Yılmaz’ın Kalp Krizinde Kritik Dakikalar Ortaya Çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-09-2026 20:04

Cem Yılmaz’ın geçtiğimiz günlerde yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından o gece neler olduğu biraz daha netleşti. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki evinde şiddetli göğüs ağrısı yaşayan ünlü komedyen, kendi imkanlarıyla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Burada görev yapan doktorlar, Yılmaz’ın durumunun ciddi olduğunu fark edince vakit kaybetmeden harekete geçti.

İlk müdahaleyi yapan pratisyen hekimler Erdoğan Karataş ve Edanur Canpolat, o gece yaşananları anlattı.

EKG Sonucu Her Şeyi Ortaya Çıkardı

Doktor Edanur Canpolat’ın anlattığına göre Cem Yılmaz hastaneye şiddetli göğüs ağrısıyla geldi. Bunun üzerine hemen müşahedeye alınan Yılmaz’ın yaşamsal değerleri kontrol edildi ve EKG’si çekildi.

İki doktor, EKG sonuçlarına baktıklarında kalp krizi şüphesini düşündüren ciddi bulgularla karşılaştı. Bunun üzerine başka tetkiklerin sonuçlarını beklemeden harekete geçildi.

Canpolat, kalbin büyük bir bölümünü etkileyen bir kalp krizi tablosu olduğunu düşündüklerini ve gerekli ilk tedaviyi uyguladıktan sonra Yılmaz’ın hızla sevkini planladıklarını söyledi.

Ambulansla ÇOMÜ’ye Sevk Edildi

Doktor Erdoğan Karataş da Cem Yılmaz’ın ilk başvuru anında şiddetli göğüs ağrısı yaşadığını belirtti. EKG’nin ardından hastanın kalp açısından yakından takip edilmesi gerektiğini fark ettiklerini söyleyen Karataş, Yılmaz’ı monitöre bağladıklarını ve gerekli tıbbi müdahaleyi başlattıklarını anlattı.

Bir yandan tedavi sürerken diğer yandan sevk işlemleri için ekip harekete geçti. Çünkü Yılmaz’ın daha ileri müdahalenin yapılabileceği ve anjiyo imkanının bulunduğu bir merkeze ulaştırılması gerekiyordu.

Tedavisi Tamamlandı, Taburcu Oldu

Cem Yılmaz daha sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Burada anjiyo yapılan ve koroner yoğun bakımda tedavi gören Yılmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ünlü komedyen, tedavisinin tamamlanmasının ardından 31 Ağustos akşamı hastaneden taburcu edildi.

Benzer Haberler
İlayda Alişan Ve Oğulcan Engin Yakalandı! Yeni Rota Belli İlayda Alişan Ve Oğulcan Engin Yakalandı! Yeni Rota Belli
Pentagram’da Deprem! Üç Efsane İsim Birden Ayrıldı Pentagram’da Deprem! Üç Efsane İsim Birden Ayrıldı
Nişanlısı Tutuklandı İrem Derici Bakın Ne Paylaştı! Nişanlısı Tutuklandı İrem Derici Bakın Ne Paylaştı!
Kısmetse Olur Çiftinden Şok Ayrılık! Düğün Beklerken Yıkıldılar Kısmetse Olur Çiftinden Şok Ayrılık! Düğün Beklerken Yıkıldılar
“Taşacak Bu Deniz”in Fadime’si Şaşırttı! Zeynep Atılgan Ödüle Layık Görüldü “Taşacak Bu Deniz”in Fadime’si Şaşırttı! Zeynep Atılgan Ödüle Layık Görüldü
Sadakatsiz’in Gönül’ü İğne İpliğe Döndü! Sırrını Açıkladı Sadakatsiz’in Gönül’ü İğne İpliğe Döndü! Sırrını Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Metal Kaşıklar Vücuduna Yapıştı! Pelin Akil'den Şaşkınlık Yaratan Sosyal Medya Paylaşımı
  • 28-08-2026 10:36

Metal Kaşıklar Vücuduna Yapıştı! Pelin Akil'den Şaşkınlık Yaratan Sosyal Medya Paylaşımı

Zindandan Tahta Uzanan Bir Efsane! Aşk ve Taht'ın Yeni Tanıtımı Yayınlandı
  • 29-08-2026 13:30

Zindandan Tahta Uzanan Bir Efsane! Aşk ve Taht'ın Yeni Tanıtımı Yayınlandı

Devrim Özkan'dan Ege Sularında Tekne Şov! Tatil Pozları Sosyal Medyayı Salladı
  • 27-08-2026 08:59

Devrim Özkan'dan Ege Sularında Tekne Şov! Tatil Pozları Sosyal Medyayı Salladı

Kubat'tan Unutulmayacak Yorum! Teoman'ın İki Çocuk Şarkısını Seslendirdi
  • 29-08-2026 12:58

Kubat'tan Unutulmayacak Yorum! Teoman'ın İki Çocuk Şarkısını Seslendirdi

Cem Yılmaz’dan Sevindiren Haber! Hastaneden Taburcu Oldu
  • 31-08-2026 20:51

Cem Yılmaz’dan Sevindiren Haber! Hastaneden Taburcu Oldu